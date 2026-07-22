Reacciones de los principales protagonistas al fin de la huelga de basura en Sagunt

Las reacciones al fin de la huelga de basura en Sagunt no se han hecho esperar. Pese a que todas las partes valoran como "satisfactorio" el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y el comité de empresa (UGT, CC OO y CGT), desde UGT han sido muy críticos con las medidas de protesta adoptadas durante casi una semana, calificándolas de innecesarias. "No entendemos la necesidad de la huelga, ya que un gran porcentaje de lo que se ha conseguido con este acuerdo era lo que estaba en negociación. Se han alcanzado unas leves mejoras, que ya estaban encima de la mesa y que se podían haber logrado con diálogo, que ha sido nuestra apuesta desde el principio", afirma el secretario comarcal de Servicio Públicos de UGT, José Miguel Yepes.

Desde este prisma, el sindicalista lamenta el "alto coste" del paro en la SAG: "Pérdida de dinero por parte de algunos trabajadores, tensión, enfrentamiento entre la plantilla y una imagen lamentable tanto de la ciudad como de la empresa, cuando esta tiene detrás a grandes profesionales", añade. "No sé como hemos podido llegar a esta situación", insiste.

Por eso, deja claro que "estamos contentos a medias", aunque no titubea al asegurar que el convenio que se ha firmado es bueno para los trabajadores, por lo que "estamos satisfechos, aunque lo hayamos pagado caro", termina.

Comité de huelga reunido con el ayuntamiento / Ayuntamiento de Sagunt

Satisfechos con peros

Una visión distinta muestra el presidente del comité de empresa de la SAG, Pedro J. Martínez, que, aunque reconoce que el acuerdo es "una buena salida para todos", matiza que "no era lo que queríamos", principalmente en materia retributiva, pero "se ha llegado a un punto intermedio entre ambas partes que valoramos de manera positiva". El acuerdo se votó a primera hora de este martes por los trabajadores que han secundado la huelga, con casi todos a favor, excepto dos que mostraron su desacuerdo, informa el presidente.

Martínez explica que la ciudadanía ha sido decisiva para el acuerdo. Así lo explica Eduardo Méndez, delegado de prevención de CCOO, a Levante-EMV: "El pueblo necesita que actuemos, mano de obra. Se nos rompe el alma de ver la imagen de la ciudad. No queremos que los vecinos y vecinas sigan sufriendo esta situación". Méndez afirma mostrarse "muy satisfecho" con el acuerdo, ya que hemos pasado de cero a lo conseguido".

Determinación de la plantilla

También desde CC OO ponen el foco en la "determinación de la plantilla" como clave para la "conquista" del acuerdo. Como integrante de los comités de empresa y huelga, el sindicato destaca el "compromiso con la movilización y la firmeza mantenida durante la negociación. Solo cuando la empresa y el ayuntamiento han asumido la necesidad de dar una respuesta a las legítimas reivindicaciones de las personas trabajadoras ha sido posible desbloquear el conflicto".

Desde CC OO no se olvidan del "gran obstáculo" que supuso la imposición de los servicios mínimos, así como de la posición de UGT, actuando "a favor de los intereses de la patronal". Sobre los avances alcanzados, el sindicato añade que "este acuerdo demuestra, una vez más, que los derechos no se regalan, se conquistan con organización, compromiso y movilización. El seguimiento masivo de la huelga ha sido determinante para romper el bloqueo negociador y alcanzar un acuerdo que mejora las condiciones de trabajo. Esta huelga ha dado la lección de lo importante que es la recogida de basura en Sagunto y el impacto de una semana de huelga en el pueblo y sus servicios".

Se retoma el servicio

Respecto a la reanudación del servicio, la gerencia de la SAG adelanta a este diario que se restablecerá de manera progresiva, ya que todavía faltan trámites administrativos, además de que el comité de huelga debe comunicar a la autoridad laboral que se ha desconvocado la huelga. Sin embargo, desde el comité de empresa se adelantaba que a partir de las 23 horas de este martes se reincorporaró al servicio la plantilla habitual y a partir del miércoles se verá si son necesarios refuerzos.

No obstante, desde el comité también se ha revelado que se ha avisado a todos los trabajadores para que colaboren en todo lo necesario, dada la actual situación en la que se encuentra la ciudad, con contenedores abarrotados de basura y mucha suciedad viaria, a lo que se suman los residuos propios de unas fiestas patronales en el núcleo de Sagunt.