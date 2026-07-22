Sagunt guarda un minuto de silencio por los presuntos asesinatos machistas en Málaga y Toledo
La concentración, convocada por el Área de Igualdad, ha tenido lugar este miércoles a las puertas de los edificios municipales
Sagunt ha guardado este miércoles un minuto de silencio en recuerdo de las dos mujeres presuntamente asesinadas por violencia machista, una de 29 años en Málaga y otra de 45 años en Toledo. La concentración, convocada por el Área de Igualdad, ha tenido lugar a las puertas de los edificios municipales.
Al acto han asistido miembros de la corporación municipal, personal del ayuntamiento, representantes de colectivos y asociaciones, así como vecinos y vecinas del municipio, que han mostrado su condena y repulsa ante estos nuevos casos de violencia machista, según informan fuentes municipales.
31 mujeres asesinadas en lo que va de 2026
Según los datos oficiales, 31 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España desde el inicio de 2026. El año pasado finalizó con 47 víctimas mortales y, desde que comenzaron a contabilizarse estos crímenes en 2003, la cifra asciende a 1.372 mujeres asesinadas.
Asimismo, los datos oficiales también reflejan que son 68 los y las menores víctimas desde el año 2013, mientras que en 2026 se han registrado tres asesinatos por violencia vicaria.
Recursos de atención y ayuda
Desde la Delegación de Igualdad recuerdan que cualquier persona que sospeche de un posible caso de violencia de género debe comunicarlo llamando al 016 o al teléfono de emergencias 112.
Además, el Servicio de Atención a las Mujeres del Área de Igualdad presta atención presencial de lunes a viernes y puede contactarse a través del teléfono 96 265 58 89, del WhatsApp 607 248 363 (de 8 a 15 horas) o del correo electrónico dona@aytosagunto.es. El ayuntamiento recomienda solicitar cita previa, aunque también atiende sin ella cuando la situación lo requiere.
En caso de emergencia grave, las mujeres pueden llamar al 112. Si han sido víctimas de una agresión y necesitan protección, pueden contactar con la Policía Nacional en el 091 o en el 96 267 00 91, con la Policía Local en el 092 o en el 96 265 54 84, y con la Guardia Civil a través del 062.
Asimismo, el consistorio recuerda que el Centre Dona 24 Hores de la Generalitat Valenciana ofrece atención permanente en el teléfono gratuito 900 580 888. También insiste en que el 016 no deja rastro en la factura telefónica, aunque recomienda eliminar la llamada del registro del terminal.
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