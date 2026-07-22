Sagunt ya proyecta el destino final del archivo industrial

La concejalía de Patrimonio Industrial de Sagunt, en colaboración con la delegación de Inversiones, ha dado el primer paso administrativo para cumplir con su compromiso de dotar de un emplazamiento acorde y definitivo al archivo de la antigua siderurgia del Port, una reivindicación que se arrastra más de tres décadas.

Como ya se anunció, ese emplazamiento será el Centro Cívico del Antiguo Sanatorio, concretamente el ala norte de su planta baja, para la que ya se han puesto en marcha los mecanismos, por algo menos de 80.000 euros, para la redacción del proyecto y demás documentación administrativa, además de la posterior dirección de las obras.

La responsable municipal de Patrimonio Industrial, Ana María Quesada, explica en palabras a Levante-EMV que, "después de consensuar la ubicación con personas relacionadas con este archivo, ahora damos este paso con el que esperamos que, a finales de este año, se pueda licitar la intervención".

Mobiliario especial

Posteriormente quedará la adquisición del mobiliario especial, particularmente unos archivos compactos para ganar espacio, y el traslado de todo el material. Cabe recordar que el archivo industrial se encuentra, desde hace poco más de dos años, en una nave alquilada del polígono Alto Horno, antiguo Ingruinsa, con un coste mensual para las arcas municipales de cerca de 2.200 euros mensuales, después de las actualizaciones más recientes del IPC.

Centro Cívico del Antiguo Sanatorio del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Según recoge el expediente de contratación y confirma Quesada, este archivo ocupará toda el ala norte en forma de L de la planta baja del Centro Cívico, que acogerán, según las estimaciones, unos 2 kilómetros lineales entre cajas, planos y documentación de formato especial.

Espacio diáfano

El espacio que ahora ocupan los despachos de Servicios Sociales, dos salas multiusos y otra para asociaciones se convertirá en un recinto diáfano, con luz controlada "para evitar el deterioro de la documentación", y con una zona de trabajo para el personal del archivo. El acceso será por el actual servicio psicológico y el resto de puertas se cegará.

Otras características de este emplazamiento es que deberá mantener niveles estables tanto de temperatura, entre los 15 y los 20 grados, y humedad, entre el 45 y el 50 %. La renovación continua del aire mediante los sistemas de ventilación, la previsión de instalar extintores de gases inertes o limpios o el sellado especial de las entradas de cables o tuberías para evitar la entrada de insectos y otras plagas son otras particularidades del encargo efectuado por el Ayuntamiento de Sagunt.

Reubicación de servicios

Aunque Quesada confirma que todavía queda por concretar donde se reubicarán todos los servicios que se prestaban en esta planta baja, el expediente de contratación sí contempla que una de las salas multiusos se llevará a la primera planta, concretamente donde ahora están la sala de juntas y un despacho, que deberán ser también remodelados para su nueva función. La sala frente al mostrador de la biblioteca de adultos se habilitará para la consulta del archivo industrial.