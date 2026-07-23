Más de 2.500 personas se dan cita en las paellas de Sagunt

Las fiestas patronales de Sagunt vivieron este miércoles uno de los eventos más multitudinarios como es la noche de paellas, de las que se cocinaron cerca de un centenar. Se calcula que más de 2.500 personas se dieron cita en la plaza Cronista Chabret para disfrutar de este concurso, que, mas allá de los premios, sirvió para celebrar el buen desarrollo de los festejos hasta el momento y la unidad de las peñas. "El Concurso de Paellas ha vuelto a demostrar que es uno de los actos más queridos y participativos de nuestras fiestas. Decenas y decenas de paellas cocinándose al mismo tiempo, con todos y todas las peñistas, es la mejor imagen de lo que representan nuestras fiestas patronales", declaraba la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez.

El jurado no lo tuvo nada fácil. / Roberto Martínez

Prácticamente, la totalidad de las peñas, que ya suman 85, cinco más que en 2025, acudieron a la Glorieta para participar de uno de los actos destacados en la programación festiva que amenizó la orquesta Vulkano, que terminó abarrotando el 'terraet' y sus alrededores. Una noche, que según fuentes policiales, finalizó sin incidentes.

Encierro de 6 toros

Las patronales retoman los festejos taurinos este jueves, jornada que pone su broche de oro con el festival "Afro peñas" para arrancar el viernes con otro de los eventos esperados: el encierro de seis toros embolados de la ganadería La Espuela (Castellón). Una de las novedades de este año está en el recorrido de los astados, que parte de la calle Romeu, para seguir por calle Huertos, carrer Cronista Bru i Vidal hasta coger el puente y acabar en el recinto taurino. "El cambio ha venido motivado principalmente por temas de seguridad, ya que de esta manera nos aseguramos que los toros van en manada y no se dispersan, que es cuando generan el peligro. Además, creemos que ha ganado en vistosidad", explicaba el presidente de la Federación de Peñas de Sagunt, Ricardo Meliá después de la experiencia de realizar uno. Al encierro se sumará un desafío de vaquillas y dos toros embolados de las ganaderías de La Morada y Gerardo Gamón, para poner el broche a la velada con el Macrofestival Royal Show.

Refuerzo policial

A partir de la noche de este jueves, con la llegada del fin de semana, la Policía Local reforzará las medidas de seguridad para evitar incidentes. Así lo avanzaba la concejala del área, María José Carrera, quien destacaba la presencia, todas las noches, de un importante dispositivo policial, además del dron para detectar cualquier conato de incidente.

En cuanto a este punto, ya en el ecuador de las fiestas, el balance mejora respecto al del año pasado, solo cabe lamentar los traslados al Hospital de Sagunt de dos personas a causa de las heridas generadas en los festejos taurinos, las dos producidas por asta de toro, una de ellas a un joven de 18 años, tal y como ha asegurado Meliá. "Alcanzamos el ecuador de las fiestas con un balance muy positivo. Todos los actos se están desarrollando con total normalidad y una elevada participación", terminaba Sánchez.