Colombia ya manda en el padrón de extranjeros de Sagunt al multiplicarse por más de tres en los últimos años

Una buena muestra de la diversidad de la que se nutre el Camp de Morvedre es que las tres nacionalidades más frecuentes en los padrones municipales, más allá de la española, se corresponden con tres continentes diferentes. Además de esta particularidad, que se viene repitiendo en los últimos años, la última actualización de la información censal que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de 2025, revela un movimiento menos habitual en lo más alto del país extranjero con más habitantes no solo en Sagunt, sino en el conjunto de la comarca.

Se trata de Colombia, cuya presencia se incrementó en más de medio millar de personas durante el último ejercicio en la capital del Camp de Morvedre hasta rozar las 2.250. Este crecimiento es solo un paso más en la tendencia alcista del país sudamericano, traducida en que, desde 2021, su presencia en Sagunt se ha disparado un 260 %. Por contra, la población rumana no solo cae hasta la segunda posición, sino que mantiene un paulatino descenso que la deja por debajo de los 1.700 residentes. En una tercera posición muy consolidada aparece Marruecos con algo menos de 1.400 habitantes en Sagunt, cerca de 40 más que el año anterior.

Otros países

En estos puestos de honor, todavía por encima de los 500 empadronados, también aparecen Venezuela, Ucrania, Italia, Argentina y Honduras, mientras que, entre los más de 50 que el INE considera "principales países", el único sin presencia en la capital ni en el conjunto del Camp de Morvedre es Bangladesh. Tampoco Noruega y toda Oceanía tienen una gran representación, con apenas tres, e igualmente resulta llamativo que haya ocho apátridas o que la comunidad china se limite oficialmente en Sagunt a 359 personas y no llegue al medio millar entre los 16 municipios de la comarca. Por continentes, América concentra la mayoría de la población extranjera en Sagunt con un 41,3 % de los casi 13.950, por delante del resto de Europa (38,1 %), África (15,8 %) y Asia (4,7 %).

Imagen de archivo de unos aficionados de Marruecos celebrando un triunfo de su selección de fútbol. / Eduardo Ripoll

Este trabajo del INE eleva el número de foráneos en el padrón de la comarca hasta el 17,1 % de las 103.041 personas residentes, mientras que, sobre una población oficial que se queda en los 73.416 habitantes, en la capital alcanza el 19 %. Este porcentaje es el más alto del Camp de Morvedre, por encima del 18 % de Canet d'en Berenguer y el 13 % de Torres Torres. Los municipios con menos población extranjera son Segart (3.8 %), Benavites (5,8 %) y Quart de les Valls (6,3 %).

Nacidos en el extranjero

Más allá de la nacionalidad, este estudio del INE diferencia a las personas que nacieron en el extranjero, independientemente de si posteriormente obtuvieron la ciudadanía española. En ese caso se encuentran más de 22.000 personas en el conjunto de la comarca, cerca de un 21,4 %, y el primer puesto por municipios lo ostenta también Sagunt con casi uno de cada cuatro empadronados que vieron su primera luz fuera de España.

Otra variable de este informe es la cantidad de personas que siempre ha vivido en el mismo municipio. Según la última actualización, uno de cada tres habitantes del Camp de Morvedre es fiel a sus raíces y su residencia se mantiene en la misma localidad a lo largo de toda su vida, un porcentaje que está ligeramente por encima de los promedios autonómico y provincial.

Arraigo local

En esta clasificación de arraigo, sea obligado o por elección, Quart se sitúa a la cabeza, con casi un 40 % de su padrón de gente del pueblo de siempre, con Sagunt a la zaga (37,4 %) y Quartell (36,1 %) en tercera posición. Por contra, los municipios con menos lugareños de toda la vida son Canet (13,4 %), Albalat dels Tarongers (15,7 %) y Torres Torres (17,3 %), siempre según las estimaciones del INE.