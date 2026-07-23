La Dansà y el Ball de Plaça volverán a brillar en las calles de Sagunt en su 40ª edición

La danza y el baile volverán a tomar las calles de Sagunt este sábado. A partir de las 20 horas se celebrará la 40ª edición de la Dansà y el Ball de Plaça, el único acto dedicado a los bailes tradicionales valencianos dentro de las fiestas patronales. Como es habitual, el recorrido comenzará en Camí Reial, a la altura de la calle Sant Miquel, y finalizará en la Plaça Major.

La cita llega en un año especial, ya que se cumplen cuatro décadas desde que el Grup de Danses de Morvedre asumiera el reto de organizar la Dansà y recuperar el protagonismo del folclore valenciano durante las fiestas de Sagunt.

Dolçaina y tabal

"Este acto une la música de la dolçaina y el tabal con los bailes de cuentas más característicos de la geografía valenciana. También reúne la indumentaria tradicional con la participación de bailarines y bailarinas del municipio, del Camp de Morvedre y de otras comarcas", explican desde el Grup de Danses de Morvedre.

Cartel del evento. / Levante-EMV

A estos 40 años de compromiso con la cultura popular se suma la recuperación del Ball de Plaça de Sagunt, un baile ritual documentado en las fiestas en honor a los Sants de la Pedra y que dejó de interpretarse durante la década de 1930. Desde 2009, esta danza pone el broche final al acto en la Plaça Major.

Incremento de participantes

Desde el Grup de Danses destacan, además, que cada año son más las personas que se incorporan al Ball de Plaça, un crecimiento que atribuyen al trabajo de difusión realizado por el colectivo. En este sentido, recuerdan que la Escuela de Danses de Morvedre se ha consolidado en los dos últimos años y reúne de forma habitual a más de una treintena de participantes durante el curso.

La 40ª edición de la Dansà y el Ball de Plaça cuenta con el patrocinio de la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Sagunt y de la Parroquia de Santa María. Además, el cartel anunciador de la Dansà de Sagunt y el Port de Sagunt, prevista esta última para el 14 de agosto, ha sido realizado por la artista local Laia Arnau Navarro.