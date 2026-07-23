Los ecos de la huelga de la basura en Sagunt: "Es inadmisible que nos enteremos de todo por la prensa"

El grupo municipal del Partido Popular de Sagunt va a solicitar un consejo de administración extraordinario de la SAG (Sociedad Anónima de Gestión, empresa encargada del servicio de recogida de basura y limpieza viaria) ante la "falta de información y transparencia del equipo de gobierno" sobre el acuerdo alcanzado para poner fin de la huelga, después de siete días.

El objetivo es que la dirección de la empresa "informe oficialmente a todos los consejeros del contenido del acuerdo, del desarrollo de las negociaciones y del plan de actuación previsto tras la desconvocatoria de la huelga", información que ya han solicitado al alcalde, tal y como afirman en un comunicado.

Los populares lamentan que, "desde el inicio del conflicto hasta el momento actual, la oposición haya tenido que conocer la evolución de las negociaciones y el contenido del acuerdo exclusivamente a través de los medios de comunicación, sin que el gobierno de Darío Moreno haya trasladado información oficial ni institucional a los grupos políticos del ayuntamiento", explican. "Más de 24 horas después de anunciarse el fin de la huelga, el grupo municipal popular sigue sin haber recibido información oficial sobre el acuerdo ni sobre las actuaciones previstas para recuperar la normalidad en el servicio". Del mismo modo, denuncian que tampoco se ha informado al consejero de la SAG designado por el PP, pese a tratarse de una decisión de enorme trascendencia para la empresa pública.

Desmentido

A este respecto, fuentes del gobierno han querido desmentir las declaraciones del PP recordando que en la mañana de este jueves se ha celebrado una comisión informativa en la que, "a preguntas del grupo municipal, se ha explicado el acuerdo alcanzado y los cambios que se han realizado sobre la propuesta inicial", que no fue aceptada por el comité de empresa, declaran a Levante-EMV.

Mesa de negociación en la que se llega al acuerdo del fin de la huelga / Ayuntamiento de Sagunt

Opacidad

El portavoz popular, Ximo Catalán, afirma que "es incomprensible que un conflicto de esta magnitud, que ha afectado directamente a toda la ciudad durante las fiestas patronales, se haya gestionado con tanta opacidad. La oposición también representamos a miles de vecinos y tenemos derecho a conocer de primera mano qué está ocurriendo y cuáles son las decisiones que se están tomando".

Catalán añade que "es inadmisible que nos enteremos de todo por la prensa. El consejo de administración de la SAG debe ser el órgano donde se informe con transparencia de una situación tan importante para la empresa y para la ciudad. No puede ser que ni siquiera los consejeros conozcamos oficialmente el contenido del acuerdo".

Zonas de Cánovas en el Port de Sagunt sin limpiar / LEVANTE-EMV

Plan de choque

Además, el grupo municipal popular propone que el ayuntamiento ponga en marcha de forma inmediata un plan de choque de limpieza para recuperar la normalidad cuanto antes, ante las numerosas quejas que los populares están recibiendo por parte de vecinos y vecinas de la ciudad.

"Durante estos días hemos recibido decenas de mensajes y llamadas de preocupación por el estado de las calles y la acumulación de residuos. Ahora que la huelga ha terminado, la prioridad debe ser devolver la ciudad a la normalidad lo antes posible. Es necesario reforzar los medios y actuar con rapidez para que Sagunto vuelva a estar limpia", señala el portavoz popular.

Desde el grupo municipal popular consideran que el fin del conflicto laboral es una buena noticia para la ciudad y para los trabajadores, pero insisten en que el gobierno socialista tiene la obligación de informar con transparencia sobre la gestión realizada y de poner todos los recursos necesarios para recuperar el nivel de limpieza que merecen los vecinos.

"Los ciudadanos han soportado durante días una situación muy complicada. Ahora esperan dos cosas de su alcalde: transparencia y soluciones. Eso es lo que vamos a exigir desde el PP", ha concluido Ximo Catalán.