Gilet prepara a sus vecinos ante el riesgo de incendio

El Ayuntamiento de Gilet ha elaborado una guía de autoprotección y actuación contra incendios forestales para sus vecinos. Se trata de una herramienta que marca la hoja de ruta para los residentes en caso de fuego. Un compendio de medidas para saber actuar, así como informar sobre las medidas para prevenirlo.

El documento comenzará a repartirse este jueves, casa por casa, entre aquellos residentes de las urbanizaciones de montaña y zonas de afección de la Sierra Calderona, con un mayor riesgo y especialmente vulnerables, como son Sant Esperit, la Caderona, Balcó de la Penya, Clot del Oliver, la Paz, la Vidriera, Pla d'Aguiló o Pla de la Venda. Está previsto distribuir cerca de 2.000 ejemplares.

Se trata de una guía de medidas preventivas y de actuación, necesarias para minimizar el riesgo de incendio y garantizar la seguridad de las personas que residen o transitan por estos entornos forestales. "Conocer el riesgo, preparar el entorno y saber como actuar son las tres claves para proteger vidas y bienes", afirman desde el Ayuntamiento de Gilet.

Una de las partes de la guía / Ayuntamiento de Gilet

Guía

Una de las partes de la guía habla de la detección y la comunicación ante un posible incendio. A este respecto, el tríptico explica la necesidad de llamar al 112 de la Comunitat Valenciana, contacto al que debe transmitirse toda la información de interés como la localización del fuego, qué se ve (humo, llamas...) e incluso una descripción más precisa del color o densidad de la columna de humo.

En cuanto a las medidas a adoptar, se contemplan el confinamiento, el traslado o la evacuación, según sea necesario, y siempre atendiendo a las órdenes de las personas que estén al mando de la emergencia. A este respecto, cada urbanización dispondrá de un panel informativo en el que se indica la ruta de evacuación y el punto de encuentro para los vecinos.

Por otro lado, la prevención es otra de las partes importantes del documento. Por ejemplo, en la guía se habla de la instalación de chimeneas a más de tres metros de las ramas de los árboles. Los tejados deben evitar la utilización de materiales inflamables como madera y deben estar bien limpios de maleza. También se habla del cuidado que hay que tener en paelleros y barbacoas, que han de estar bien delimitados con techo y paredes laterales, además de otras consideraciones como la distancia de la masa forestal. Así como de las ventanas, a poder ser, de doble vidrio y protegidas por persianas u otros elementos. Los depósitos de combustibles deberán estar preferiblemente enterrados o bien aislados y las caravanas o las casas prefabricadas, mejor sobre bases no combustibles.

Por último, el documento incorpora planos de evacuación de todas las urbanizaciones.

Así están algunas urbanizaciones de montaña / LEVANTE-EMV

Compromiso municipal

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Gilet reafirma su compromiso con la protección de las personas, la conservación del entorno natural y la mejora de la cultura de la prevención, poniendo al alcance de toda la ciudadanía una guía de consulta permanente que puede resultar fundamental en momentos de especial riesgo. "La prevención es la mejor herramienta de la que disponemos para hacer frente a los incendios forestalesCon esta guía queremos que cada vecino y vecina conozca cómo reducir los riesgos en su vivienda y, sobre todo, cómo actuar si alguna vez nos encontramos ante una situación de emergencia".

Asimismo, subraya que "hemos querido convertir el Plan de Autoprotección frente a incendios forestales en un documento útil, práctico y fácil de consultar. No se trata solo de cumplir con una obligación administrativa, sino de trasladar esa información a la ciudadanía de una forma sencilla y comprensible".

Sant Esperit, zona recreativa / LEVANTE-EMV

Por último, el documento hace un llamamiento a la implicación de toda la población: "La protección de nuestro entorno natural y de nuestras viviendas depende también de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Mantener las parcelas en buen estado, seguir las recomendaciones de prevención y atender siempre las indicaciones de los servicios de emergencia son acciones que pueden marcar la diferencia. Esta guía nace con la vocación de ser una herramienta de servicio público para todos los vecinos y vecinas de Gilet".