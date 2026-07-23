La prohibición de aparcar en Ciutat Vella durante el Sagunt a Escena levanta ampollas

La prohibición de aparcar en Ciutat Vella desde el 23 de julio hasta el 23 de agosto, en horas alternas, con motivo del Festival Sagunt a Escena, ha generado indignación entre los vecinos de este barrio histórico, que se han encontrado con una placa, en la que se anotan los días en los que no se puede estacionar. "Nos parece una falta de tacto y de respeto, por no decir que es una tomadura de pelo", afirma la presidenta de la asociación vecinal, Paca Cortina.

Desde la presidencia se calificaba de"despropósito" la medida y más, cuando "desde el ayuntamiento no nos han dado ninguna alternativa". "No podemos estar mirando durante todo el mes los horarios en los que se puede o no se puede aparcar, cuando solo hay 8 representaciones en el festival", apuntaba.

Los camiones pasan

Aunque los vecinos asumen que los días de espectáculo los coches no pueden estar aparcados en el barrio, no entienden por qué se tienen que retirar el resto, bajo el argumento de "montaje y desmontaje" y la necesidad de tener el acceso despejado para la subida de vehículos de un mayor tonelaje. "Queremos que nos demuestren que con los coches bien aparcados no puede subir un camión, porque sabemos que pasa, son excusas", añadía la presidenta. "Puede ser que alguno no, pero en general pueden acceder".

Cortina recordaba que llueve sobre mojado, haciendo referencia a que es un barrio muy castigado con el tema del estacionamiento, ya que son muchos los actos que se desarrollan en esta zona o que utilizan este itinerario como parte de la fiesta o la celebración, como son las Fallas, Semana Santa, mercado medieval. Los vecinos aseguran que no protestan por esto, sino por la falta de alternativas a la negativa de aparcar en su barrio.

Barrios habitables

La presidenta advierte que los "barrios tienen que ser habitables y no barrios escaparates" y que con este tipo de medidas lo que están provocando es la "despoblación de la zona con las molestias que se generan".

Por último, la portavoz vecinal señalaba los trastornos que esto genera en la gente más mayor del barrio, a los que no se les tiene en cuenta.

Martínez aseguraba a Levante-EMV que ya se ha puesto el tema en conocimiento del gobierno y se está trabajando en una solución. Esto ya ha pasado otros años y lo advertimos, pero no se ha hecho nada al respecto. Por lo que si no hay alternativas, no desartamos movilizaciones", terminaba la presidenta.