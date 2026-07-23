Quartell da rienda suelta a uno de sus días destacados de las fiestas
Los quintos protagonizaron la jornada con la tradicional comida y la esperada 'xopà'
Albert Vidal
Los quintos 2026 protagonizaron este miércoles su día en las fiestas de Quartell. Desde primera hora de la mañana, los jóvenes que cumplen su mayoría de edad tomaron las riendas de los festejos. Charangas, pólvora y mucha intensidad para una celebración que reúne a centenares de personas en torno a la comida de quintos, la xopà y el tradicional baile vespertino, a cargo de la orquesta Montesol.
Una vez más, el protagonismo de los más pequeños arrancó en el Molí y la calle Sistar, donde el agua desbordaba alegría y muchas ganas de refrescar en un día de calor intenso. Centenares de niños, jóvenes e incluso abuelos que acompañan a sus nietos a ver la jornada acabaron empapados y con la sonrisa que les otorga el juego. Tras la xopà, la orquesta y las ganas de fiesta, dieron rienda suelta a un encuentro entre muchas personas que vuelven a la localidad por el día de Quintos, así como las conmemoraciones de quienes cumplen 25 años de festeros o incluso los de 50, quienes quisieron dejar su huella en la fiesta.
Programación
El bou al carrer de la Peña El Picadero será el protagonista de este jueves, mientras que el concurso de paellas y la cabalgata centrarán la jornada del viernes. Una sesión más de las esperadas por los cocineros locales, que esperan obtener el máximo reconocimiento por parte del jurado. El bou dels festers cerrará el sábado las jornadas de fiesta de Quartell, que solo contará el domingo con la celebración del día de Santa Ana y els Sants de la Pedra.
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