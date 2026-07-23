Así se salva a un animal marino en apuros

Una tortuga marina se recupera en el ARCA del Mar, el centro de recuperación de fauna marina del Oceanogràfic de València, tras aparecer enmallada en una boya y varios cabos que le comprimían el cuello y las dos aletas delanteras. El ejemplar fue localizado por un pescador recreativo frente a la playa del Port de Sagunt, cuya actuación y aviso al 112 permitieron activar el protocolo de rescate de la Red de Varamientos y trasladar al animal para recibir atención especializada.

La tortuga llegó al ARCA enmallada, una circunstancia que permitió al equipo veterinario valorar el alcance de las lesiones antes de retirar los elementos que la mantenían atrapada. Durante la primera exploración, los especialistas retiraron las cuerdas y la boya y realizaron una revisión clínica completa, que incluyó una analítica sanguínea, radiografías y una ecografía para evaluar su estado de salud.

Primeras exploraciones

Las primeras exploraciones revelaron lesiones en la zona del cuello y en ambas aletas, provocadas por la compresión ejercida por el enmalle. No obstante, las pruebas de imagen descartan, por el momento, lesiones en los huesos.

Momento en el que la tortuga llega al Club Náutico de Canet d'en Berenguer. / Oceanogràfic

El rescate fue posible gracias a la intervención del pescador, que detectó una boya desplazándose mientras permanecía fondeado. Al aproximarse, comprobó que una tortuga marina permanecía atrapada, por lo que solicitó ayuda. Siguiendo las indicaciones recibidas del 112 y del equipo de la Fundación Oceanogràfic, subió al animal a bordo y lo trasladó hasta el Club Náutico de Canet d’en Berenguer, donde ya esperaba el dispositivo de rescate.

Pescador

Desde la Fundación Oceanogràfic destacan que la actuación del pescador fue determinante para aumentar las posibilidades de recuperación de la tortuga. Además, señalan que conocía el protocolo de actuación, gracias a las campañas de sensibilización que la entidad desarrolla en clubes náuticos y entre los colectivos vinculados al mar.

Los especialistas recuerdan que, cuando se encuentra una tortuga marina u otro animal enmallado, no se debe intentar retirar las cuerdas, redes u otros residuos. Mantener el enmalle hasta que el animal pueda ser evaluado en un centro especializado permite valorar con mayor precisión la gravedad de las lesiones y facilitar la planificación del tratamiento veterinario.

Coordinación

La Fundación Oceanogràfic insiste en la importancia de avisar al 112 ante cualquier hallazgo de fauna marina herida o enredada en residuos. La coordinación entre los ciudadanos, los servicios de emergencias y los equipos especializados es esencial para garantizar una rápida y correcta intervención y ofrecer a los animales las máximas posibilidades de recuperación.