Las altas temperaturas merman la participación en la Volta al Terme de Petrés

Petrés celebraba este jueves la tradicional "Volta al terme" dentro de las fiestas de Sant Jaume, patrón de la localidad y que organiza el ayuntamiento. Una cita que tuvo que retrasarse dadas las altas temperaturas y que, pese a la medida, no contó con demasiados participantes respecto a años anteriores. Aunque el recorrido era atractivo, con visita el patrimonio agrario, como el Molí , el Pont de les cabres, la ermita, els sistars o el Hort tancat, entre otros para acabar en el Castillo, no fue suficiente para animarse a hacerlo, solo los más valientes, que desafiaron al calor ,explicaban algunos de los participantes.

Algunos de los participantes a la Volta al terme de Petrés / LEVANTE-EMV

Tras esta cita, las fiestas continuarán este fin de semana después del concierto familiar de este viernes a cargo de la Hits Band Kids con el tradicional "sopar a la plaça". El taller didáctico Sport Dance Utiel será el evento destacado de este sábado, 25 de julio y el broche de oro a las celebraciones lo pondrá el reparto de Horchata y Fartons y el esperado concierto de Sant Jaume, a cargo de la Unión Musical de Petrés, este domingo.