Cabalgata, toros y música marcan el fin de semana de las fiestas de Sagunt

Sagunt encara un fin de semana intenso dentro de sus fiestas patronales. Para este sábado se ha programado la tan anhelada cabalgata para la que se espera la participación de cientos de peñistas que volverán a deleitar al público con sus creativos disfraces y coreografías que no dejarán indiferente a nadie y con los que recorrerán el puente Emilio Llueca, Sants de la Pedra, calle Massamagrell, Antigua Morería y Camí Reial para finalizar en el recinto ferial. La cita será a partir de las 20 horas, aunque previo a esta tendrá lugar la XXXIV Dansà a Sagunt i Ball de Plaça, a las 19 horas, que acabará en la plaça Major de Sagunt.

Ambiente en la Glorieta de Sagunt durante un concierto de las fiestas. / Levante-EMV

Una vez finalice ambos actos, los amantes de los festejos taurinos podrán disfrutar de una exhibición de vaquillas enfundadas de la ganadería Hermanos Bellés (Castellón) a partir de las 22 horas y el cierre a la jornada lo pondrá el Remember Festival Sagunto, con Dj Ortega, Dj Josvi, Dany BPM y Javi Boss, a partir de las 23.30 horas.

Domingo

El domingo, 26 de julio amanecerá con la XII concentración de coches clásicos a partir de las 9 horas, día en el que se dirá adiós a los festejos taurinos con la exhibición de siete vaquillas y un toro en puntas de la ganadería La Paloma de (Alicante). La noche seguirá con la discomóvil de Dano Rivera en el recinto ferial.

Actividades infantiles

Las actividades del lunes 27 se centrarán en los más pequeños con el Tro d’Avís y la Xopà infantil a partir de las 17.45 horas en la puerta del ayuntamiento. La tarde arrancará con una merienda infantil saludable, a la que seguirá el Concurso de All i Oli Penyes, que organiza El Bravero; una jornada que pondrá su punto final con la Discomóvil de Aitor Garcia en la plaza Cronista Chabret.