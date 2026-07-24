Canet acoge una exposición sobre los saberes tradicionales

La Casa de los Llano de Canet d'en Berenguer acoge desde este viernes y hasta el próximo 6 de septiembre la exposición itinerante 'Sostenibilitat. Museus km 0', una iniciativa de L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, que invita a reflexionar sobre la relación entre los saberes tradicionales y la sostenibilidad.

La muestra pone de relieve cómo muchos de los principios que hoy se consideran fundamentales para nuestra una gestión sostenible, ya estaban presentes en los saberes populares que mantienen los museos etnológicos, reivindicando su utilidad y vigencia en la actualidad.

Un proyecto impulsado por los museos locales

La exposición ha sido desarrollada de forma conjunta por los responsables de los museos que integran la Red de Museos Etnológicos de la Diputació de València (Etnoxarxa) y está comisariada por técnicos de estos centros.

Obras de la exposición. / Diputació de València

El recorrido de las piezas se estructura en diferentes módulos temáticos que acercan al visitante al concepto de sostenibilidad a través del patrimonio etnológico, poniendo el foco en los conocimientos, técnicas y formas de vida transmitidos de generación en generación.

La muestra forma parte del programa de exposiciones itinerantes del Museu Valencià d'Etnologia. En este sentido, el diputado de Cultura de la Diputació de València, Paco Teruel, ha destacado que este tipo de iniciativas contribuyen a "fortalecer el vínculo de la ciudadanía con su territorio y a reconocer el valor de los museos locales como espacios vivos de conocimiento y participación".