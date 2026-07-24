Conoce en Sagunt LlançaLab: El nuevo espacio de coworking para fomentar el emprendimiento juvenil

El Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) La Laboral de Sagunt inauguró recientemente LlançaLab, un nuevo espacio de coworking destinado a impulsar proyectos emprendedores nacidos desde la FP. La iniciativa está pensada para cinco viveristas, es decir, personas que actualmente cursan o ya han finalizado un ciclo formativo y que utilizarán este recurso para desarrollar sus ideas empresariales.

La iniciativa forma parte del programa Llança't de la Generalitat Valenciana y comenzó a prepararse en octubre de 2025. Según explica a Levante-EMV la profesora del centro María Sanz, "esta es la segunda convocatoria y la intención de la conselleria es consolidar este modelo para fomentar que el alumnado de FP pueda emprender una vez finalizados sus estudios".

Dirigido al alumnado profesional

LlançaLab está reservado al alumnado que esté cursando o haya cursado cualquier ciclo de FP, ya sea básico, medio o superior, con independencia del centro en el que haya estudiado. El espacio ofrece puestos de trabajo equipados, ordenadores y acompañamiento profesional para ayudar a los emprendedores durante las primeras fases de sus proyectos. La profesora quiso subrayar que "no podemos financiarles nada". No obstante "sí podemos ayudarles en sus fases iniciales de emprendimiento".

Participantes de la inauguración. / Redacción Levante-EMV

Presencia en el acto

La inauguración contó con la presencia de diferentes representantes de entidadescomo la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam), la delegación municipal de Promoción Económica y colaboradores del programa del Secot Fem Futur.

Aunque el CIPFP Eduardo Merello también dispone de un área de emprendimiento para alumnado de FP, la principal diferencia es que La Laboral ha acondicionado un espacio físico específico de coworking para que los emprendedores puedan desarrollar allí su actividad diaria.

De cara el futuro, el objetivo es que la instalación esté llena de personas que quieren emprender: "Nos gustaría que el coworking estuviera lleno de empresas", concluye la profesora.