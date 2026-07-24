Estas son las telas de la Corte de Honor de las Falleras Mayores de Sagunt 2027

Las Falleras Mayores de la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Empar Ríos Sánchez-Mellado (Falla El Palleter) y Maria Pozuelo Martín (Falla El Romano), han recibido este jueves las peinetas oficiales que lucirán durante el ejercicio de su cargo. Ellas mismas han podido elegir el accesorio para el cabello de diseño exclusivo en estilo flor d'aigua, que ha sido mejorado este año por Daniel Bada.

En el acto también se ha hecho entrega a las Cortes de Honor de las telas con las que las tiendas de indumentaria valenciana 1700 y Segles, indumentaristas 2027 de las máximas representantes de la fiesta, elaborarán los vestidos oficiales. En cuanto a los colores elegidos para los tejidos, son tres: berry, maravedí y jade, del fabricante Vives y Marí, con un dibujo conocido como "Palancia", muy relacionado con la comarca, ya que es el nombre del río que la atraviesa.

Este año, como novedad, cada color será lucido por cuatro cortes de honor, dos adultas y dos niñas, quienes pudieron dar a conocer ayer la tonalidad que portarán cada una de ellas, en un acto que tuvo lugar en el centro cultural Mario Monreal.

Las falleras mayores de FJFS con sus peinetas / Ayuntamiento de Sagunt

Obsequio de Sagunt

De este modo, el consistorio ha obsequiado con dichos tejidos a Lucía Corbatón Moreno, Carolina Romeu Zorio, Arantxa Matíes Donaire, Maria Piquer Villar, Ariadna Méndez Argudo y Cristina Alcaide Peris de la Corte de Honor; y a Lucía Llovera Soriano, Carmen Verdugo Adrián, Valeria Checa Safont, Zoe Bautista Muñoz, Blanca Sánchez Merlos y Laura Antoni Navalón de la Corte de Honor Infantil. Así, 1700 se encargará de confeccionar la indumentaria de la Fallera Mayor y de la Corte de Honor adulta, mientras que Segles hará lo propio para la Fallera Mayor Infantil y su Corte de Honor.

El alcalde durante su intervención / Ayuntamiento de Sagunt

Al acto de entrega asistió el alcalde de Sagunt, Darío Moreno; la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez; y otros miembros del Equipo de Gobierno; así como el presidente de la Federació Junta Fallera de Sagunt, Aitor Muñoz; el vicepresidente de Cultura, Adrián Luna y otros miembros de la FJFS.

Estos obsequios, que ya obran en poder de las representantes de la fiesta fallera, constituyen la indumentaria oficial en los actos protocolarios a los que asistan en representación de la ciudad durante el ejercicio fallero 2026-2027.