El Fertiberia rompe su techo económico para el regreso a Asobal

El Fertiberia BM Puerto Sagunto ha aprobado el mayor presupuesto de su historia para el regreso a liga ASOBAL. El importe es de 1,1 millones de euros, una cifra que, según el presidente del club, Carlos Argente, es la más alta en términos absolutos. Todo esto fue acordado en la asamblea general extraordinaria de socios. Al margen de los asuntos económicos, la asamblea sirvió para hacer balance de la temporada 2025-2026 en los ámbitos deportivo, social y comercial, además de informar sobre los cambios producidos en la junta directiva.

Necesidades del club para competir contra los mejores

Para contextualizar el gran importe que alcanza el presupuesto, el máximo dirigente del club recordó que la temporada 2010-2011 ascendía a 791.000 euros y señaló que, actualizado al coste de la vida y a la inflación acumulada, equivale prácticamente a la cantidad que el club necesita en la actualidad para afrontar su regreso a la Liga Nexus Energía Asobal y mantener una estructura de cantera compuesta por 13 equipos.

El presidente del club, Carlos Argente. / Daniel Tortajada

Argente también recordó el primer regreso a Asobal después de 40 años y las necesidades que tiene ahora el club para poder afrontar con garantías el reto de competir en la máxima categoría del balonmano español. "Es el momento de la verdad. En 2010 fuimos capaces de reunir alrededor del club a una masa social creciente, a todos los partidos políticos municipales, provinciales y autonómicos y, junto a un patrocinador principal fuerte, entonces Alser, conseguimos atraer apoyos empresariales de cinco cifras", añadió el presidente.

"El club será de todos o de nadie"

El dirigente aseguró que "el club será de todos o de nadie. Estar en la élite no puede ser el objetivo de unos pocos". Además, concluyó con las siguientes palabras: “Ningún directivo es millonario. No soy un presidente que tenga una empresa y pueda garantizar recursos por el placer de ver a mi club en la élite. Solo podemos prometer ilusión y trabajo”.

En esa línea de seguir generando los recursos necesarios, la entidad mantiene abierta la campaña de socios y el denominado Club de Comercios, además de continuar trabajando en la captación de nuevas empresas del amplio tejido industrial de la ciudad, según asegura el club.