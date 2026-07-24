Sagunt cierra la temporada escolar de triatlón con un oro y un bronce en el autonómico por relevos mixtos

Sagunt ha entrado en la historia de los Juegos Deportivos TRICV al acoger el Campeonato Autonómico de Triatlón por Relevos Mixtos en edad escolar, una cita organizada por la escuela del Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto, junto a la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, con la colaboración del departamento de Deportes de Sagunt.

La competición se celebró en las inmediaciones del Pantalán y el Horno Alto, donde se dieron cita 104 triatletas repartidos en 25 equipos de las categorías juvenil, cadete, infantil e inclusiva.

La prueba se disputó en formato supersprint, con un recorrido compuesto por 300 metros de natación, seis kilómetros de ciclismo y un kilómetro de carrera a pie, distancia que debía completar cada integrante de unos equipos formados por dos chicas y dos chicos.

Representación local en las medallas

El Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto firmó una destacada actuación al proclamarse campeón autonómico en la categoría de relevos inclusivos y conseguir además una meritoria medalla de bronce en la competición infantil, poniendo el broche a la temporada 2025-2026 de los Juegos Deportivos TRICV.

Una de las pruebas del campeonato. / Escuela Triatlón Huracán

En el resto de categorías, el campeonato dejó como vencedores al Triatló Ontinyent en la prueba juvenil, al CD Adesavi San Vicente Triatlón en la categoría cadete y al CEA Bétera en la infantil. Precisamente el conjunto de Bétera fue uno de los grandes protagonistas de la jornada al sumar tres podios, un oro y dos platas, mientras que La 208 Triatlón Club de Elche consiguió dos terceros puestos.

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El director de la escuela de triatlón local, Toni Mateos, agradece a las diferentes instituciones que hicieron posible esta prueba, como el ayuntamiento, la Demarcación de Costas, la Autoridad Portuaria de Valencia, los patrocinadores y los voluntarios.