Sagunt: Conoce a una de las primeras pilotos de drones de salvamento de playas

Sagunt cuenta con una de las pocas mujeres de España que se han formado en pilotar drones para salvar vidas en las playas y ejercen esta profesión. Ainara Acevedo ha dado este paso que considera fundamental para garantizar una asistencia rápida a las personas en apuros.

"Servir de ejemplo"

El caso de Ainara es bastante excepcional a nivel español como aseguran desde la empresa para la que trabaja, Salvare. Como detalla su responsable, Adrián Plazas, tras años desarrollando este tipo de servicios, "nunca hemos visto una mujer" desempeñando esta labor.

De hecho, aunque hay otras profesionales que son pilotos de drones, estas no se dedican específicamente al salvamento en playas. Por ello, desde Salvare creen que Ainara es una pionera en este ámbito.

Para ella, en cualquier caso, lo importante es servir de ejemplo. "Me gusta abrir caminos y que otras mujeres también puedan ver que esta es una posibilidad, una profesión para ellas", afirma.

Ainara Acevedo. / Salvare

Formación

La piloto se formó en 2021 a través de un curso especializado de Salvare, donde aprendió tanto el manejo del dron como las técnicas de emergencias y rescate. Asegura que lo que terminó de convencerla fue "que esta herramienta pueda salvar vidas", ya que afirma que el dron "permite lanzar un chaleco a una persona en apuros mientras llegan los socorristas".

Actualmente, Ainara presta servicio en las playas de Sagunt, donde participa en labores de vigilancia y prevención junto al resto del dispositivo de salvamento. Además de intervenir en posibles emergencias, los drones también se utilizan para realizar vuelos preventivos y emitir avisos a los bañistas.