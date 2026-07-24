Sagunt se desespera con la gestión del Consell con los lavapiés

El Ayuntamiento de Sagunt, más concretamente su delegación de Playas, no encuentra explicación lógica a la gestión con los lavapiés de las playas por parte de la conselleria de Turismo. La preocupación se centra actualmente en Malvarrosa, donde no solo se ha incumplido el compromiso de reponer este servicio después de las obras de regeneración del litoral norte, sino que se ha procedido a la instalación de los antiguos módulos.

En un escrito remitido por el concejal del área, Roberto Rovira, se señala a la Generalitat que "no existe la infraestructura hidráulica necesaria para el funcionamiento de estos elementos, que son completamente inoperativos, además de presentar un avanzado estado de deterioro como consecuencia de los temporales y el paso del tiempo". La imagen de "abandono" que transmiten estos lavapiés se suma a la "confusión" entre los usuarios, que "esperan poder utilizar un servicio que realmente no existe", lo que provoca "un lógico malestar entre la ciudadanía y las asociaciones vecinales".

Inspección de la Bandera Azul

La reclamación de retirar estos módulos está reforzada por la reciente inspección del programa Bandera Azul, cuyos técnicos trasladaron al ayuntamiento que, "como criterio técnico y de buena gestión, lo razonable sería quitar las infraestructuras que no se encuentren operativas".

Imagen de arcihvo de los lavapiés desinstalados por las obras de regeneración de las playas del norte de Sagunt. / Levante-EMV

Pero ahí no se acaban los problemas, ya que, según recuerda Rovira, el efecto de los temporales dejó "completamente inutilizada" la canalización que daba servicio a los lavapiés de la playa de Malvarrosa. Desde la conselleria de Turismo, insiste el edil de Esquerra Unida, se trasladó al ayuntamiento que se repondría la red a la conclusión de los trabajos de regeneración de las playas del norte de Sagunt, pero, en ese punto, "cuando contactamos con el servicio de Infraestructuras Turísticas para conocer la planificación prevista de la actuación, nuestra sorpresa fue comprobar que ni siquiera existe un proyecto redactado".

Segundo verano seguido

Así, Rovira considera "inviable" que las obras puedan estar ejecutadas antes de que acabe la presente temporada estival, porque la actuación debe estar autorizada por la Demarcación de Costas. "Previsiblemente -añade el edil- la playa de Malvarrosa permanecerá un segundo verano consecutivo sin servicio de lavapiés, ocasionando un evidente perjuicio tanto a vecinos y vecinas como a las miles de personas que visitan diariamente esta playa".

Calidad de destino

Además de reclamar urgencia para resolver una situación "que se prolonga desde hace demasiado tiempo", el concejal de EU señala que esta parte del litoral "constituye uno de nuestros principales espacios naturales y turísticos y merece disponer de unas infraestructuras acordes con la calidad del destino y las demandas ciudadanas".