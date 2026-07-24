Tres ayuntamientos de Morvedre tendrán que devolver dinero al Estado por exceso de financiación

El Estado ha hecho el último repaso a la factura de la financiación municipal correspondiente a 2024, que ha arrojado suerte dispar para los 16 ayuntamientos del Camp de Morvedre. Y es que, en contra de lo que era tradición en los anteriores ejercicios, a tres consistorios les ha dado un saldo negativo, de tal forma que deberán devolver al Ministerio de Hacienda pequeñas cantidades para compensar ese exceso de financiación.

Se trata de tres ayuntamientos de les Valls, los de Benifairó, Quart y Benavites, que deberán reintegrar un total ligeramente superior a los 8.000 euros, que es la diferencia estimada entre los ingresos que recibieron a lo largo de 2024 en concepto de entregas a cuenta y lo que realmente les correspondía en función de criterios como la población, el esfuerzo fiscal y la capacidad tributaría, además de la participación en el impuesto de actividades económicas (IAE). Estos son los factores que cada año se actualizan para hacer el reparto del dinero estatal reservado para los más de 8.100 ayuntamientos españoles.

Crisis anteriores

Este exceso de financiación responde, en términos generales, a una crisis económica de mayor o menor envergadura, como ocurrió en 2008, 2009, 2010 o 2020. Entre los tres primeros ejercicios, cuando las cuentas del Estado se vieron severamente lastradas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, el reintegro al que tuvieron que hacer frente entre los 16 ayuntamientos de la comarca, sin excepción, rozó los 7 millones de euros, mientras que, por la covid-19, el desfase alcanzó los 3,7 millones de euros.

Imagen de archivo de una reunión del consorcio comarcal de agua. / Daniel Tortajada

La liquidación de 2021 fue la última que había arrojado un saldo negativo para algún consistorio del Camp de Morvedre, que en aquella ocasión fueron Torres Torres, con algo menos de 3.900 euros, y Quartell, que tuvo que devolver menos de 8 euros, según siempre la información publicada por el Ministerio de Hacienda.

Más de 900.000 euros

De vuelta a la liquidación de 2024, los restantes 13 ayuntamientos de la comarca recibirán un ingreso extra, después de comprobar que el Estado se quedó corto a la hora de asignarles los fondos de ese 2024. Con una cantidad global por encima de los 900.000 euros, Sagunt encabeza esta tabla con un saldo positivo de casi 588.000 euros, con Canet d’en Berenguer en segunda posición (172.000 euros), seguidos desde los casi 28.000 euros de Albalat dels Tarongers hasta los cerca de 1.500 de Segart.

Pero además de ofrecer la cuantía que le corresponde a cada ayuntamiento tras la liquidación presupuestaria del Estado, Hacienda también detalla los criterios que le llevan a sus conclusiones. En este sentido y con el asterisco de referirse a parámetros de años anteriores, la clasificación según el esfuerzo fiscal, entendido como el nivel de los impuestos municipales y la eficacia recaudadora, la comanda Canet, por delante de Segart y Torres Torres, mientras que los más bajos se sitúan Benifairó de les Valls, Faura y Petrés.

Capacidad tributaria

En cuanto a la capacidad tributaria, que es el potencial económico teórico para generar ingresos propios a través de sus tributos, las más altas se repiten, mientras que entre las más bajas se cuela Quart de les Valls como la tercera.