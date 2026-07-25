Faura pone el broche al ciclo Vicent Garcés de la mejor manera

Faura pone el broche final a la XVIII edición del ciclo Vicent Garcés de la mejor manera posible. El público volverá a disfrutar del espectáculo lírico 'Donde nace una voz', protagonizado por la soprano Carmen Bosó y la pianista Aida Velert, este sábado a las 23 horas. El evento ha sido organizado por el ayuntamiento y, como es habitual, el acceso será libre.

Esta actuación supone el reencuentro con Bosó, artista que ha visto crecer el pueblo crecer y con la que mantiene un estrecho vínculo personal. La soprano llega en uno de los momentos más dulces de su carrera artística, después de conseguir una gran proyección pública gracias a su brillante paso por el programa de Televisión Española 'Aria, locos por la ópera', donde se proclamó finalista.

Un viaje a los orígenes

El recital se convertirá en un viaje a los orígenes, Bosó ofrecerá una velada en la que compartirá con el público faurero el camino recorrido durante los últimos años. En cuanto al repertorio, el concierto 'Donde nace una voz' ofrecerá una cuidada selección musical que permitirá disfrutar de algunos de los fragmentos y arias más emblemáticos de las óperas y zarzuelas más famosas de la historia, en un recorrido de alta intensidad emotiva que pondrá a prueba el virtuosismo y la versatilidad vocal de la soprano.

Nacida en Puçol y vecina de Faura, Carmen Bosó inició sus estudios de canto a los 16 años. Se formó en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, donde obtuvo las máximas calificaciones y posteriormente cursó el Máster en Interpretación Operística con Mención de Honor. A lo largo de su formación ha perfeccionado su técnica con figuras de prestigio como la soprano Isabel Rey, el maestro Vincenzo Spatola, la mezzosoprano Evghenia Dundekova y el compositor Miquel Ortega.

Cartel del último concierto del "Vicent Garcés" / Ayuntamiento de Faura

Por su parte, la pianista Aida Velert se formó en la Academia Marshall de Barcelona y en el Conservatorio Superior de Música de València. Ha desarrollado una sólida trayectoria concertística y pedagógica, ha colaborado con el Orfeón Universitario de València y ha sido pianista titular de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana. Actualmente, es catedrática de repertorio con piano en el Conservatorio Superior de Música de València.

EL talento faurero no para de crecer

La alcaldesa de Faura, Consol Duran, ha destacado que este último concierto "pone el broche de oro a una edición muy especial del Ciclo Vicent Garcés, marcada por la presencia de músicos vinculados a nuestro pueblo. Desde el primer momento quisimos que esta fuera una edición dedicada al talento que tenemos más cerca. Ver la plaza llena sábado tras sábado ha sido la mejor respuesta posible y una demostración de que la cultura también refuerza el sentimiento de pertenencia y de orgullo colectivo", ha señalado.

Con este último concierto se cierra una edición especialmente significativa del Ciclo Vicent Garcés, en la que tres de los cuatro recitales han estado protagonizados por artistas vinculados a Faura. Una apuesta que ha convertido esta XVIII edición en un homenaje al talento que nace, crece y, después de recorrer nuevos caminos, vuelve a casa para compartir su música con su gente.