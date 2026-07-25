La comunidad educativa alerta del creciente riesgo de colapso del sistema público en Sagunt

La reivindicación de dos colegios y un instituto nuevos en Sagunt se arrastra desde hace varios meses, pero la publicación de las plazas vacantes en Infantil, Primaria y Secundaria tras cumplirse el primer periodo de admisión al curso 26/27 ha llevado al Consell Escolar Municipal (CEM) a aprobar dos informes demoledores, que refuerzan esta reclamación desde un punto de visto "objetivo, sólido y técnicamente fundamentado".

Estos dictámenes, elaborados desde la concejalía de Educación, alertan de que el sistema público está al límite de su capacidad y tampoco los centros concertados pueden dar respuesta a las necesidades de una ciudad que se acerca a pasos agigantados a los 75.000 habitantes. La preocupación ya no es solo a futuro, sino que la situación, agravaba a lo largo de los cinco últimos años, ha alcanzado un punto de "creciente presión", en el que no es posible "garantizar la calidad, la equidad territorial, la cohesión social y la sostenibilidad del sistema educativo público de Sagunt".

Las alertas saltan al comprobar la escasez de plazas vacantes, cuando todavía hay que incorporar al alumnado sobrevenido a partir de ahora, cuando el curso pasado, sin ir más lejos, llegó a los 850 estudiantes entre todas las etapas educativas. En estos últimos años, la solución ha pasado por la apertura de grupos adicionales con el curso iniciado, pero desde Sagunt apuntan sus "numerosos inconvenientes" como "la reorganización forzada de grupos; la modificación de plantillas docentes; la adaptación precipitada de espacios; la inestabilidad organizativa de los centros; las alteraciones en la planificación pedagógica o la incertidumbre para las familias".

Al límite

Esta estrategia "ha llegado a su límite", insisten desde la concejalía de Educación con el refuerzo del CEM, que diferencia el caso por el que atraviesa Sagunt con otros. "La tensión educativa estructural se da con mayor intensidad que en el resto de la comarca, debido a la realidad demográfica y la dinámica de crecimiento", hecho que "se hace especialmente evidente en los centros más demandados", añaden los informes municipales. Además, "la disponibilidad de plazas en la red concertada es testimonial, así que no es una alternativa real para absorber la demanda extraordinaria que genera la ciudad anualmente".

Imagen de una reciente protesta educativa en Sagunt. / Daniel Tortajada

Las soluciones más urgentes, según la comunidad educativa de Sagunt, pasan por anticipar la habilitación de unidades antes del inicio del proceso de admisión; incorporar los indicadores demográficos a la planificación educativa; establecer mecanismos de previsión asociados al crecimiento poblacional y la llegada de nueva población; así como reforzar las plantillas e infraestructuras de los centros con mayor presión.

Plazas vacantes

En un análisis más pormenorizado de las plazas vacantes a mediados de julio, las situaciones más complicadas se concentran en los colegios Cervantes, Tierno Galván, Victoria y Joaquín Rodrigo, Cronista Chabret y Ausiàs March en el caso de educación Infantil, mientras que, en Primaria, se añaden a esta lista de centros sin apenas vacantes José Romeu, Baladre, Pinaeta, Tarazona, María Yocasta, Mediterráneo, Begoña, Tierno Galván y Vilamar, es decir, todos en uno u otro nivel. Especialmente alarmante es que, en toda la red educativa pública de Sagunt, apenas hay cuatro plazas disponibles en 4º de Primaria.

Lejos de ofrecer un alivio, los datos en Secundaria son todavía peores, al no tener ya vacantes en 2º de la ESO en el Port ni en 3º en el núcleo histórico. Con la red concertada también muy limitada para ampliar esta oferta y más allá de las medidas urgentes para limitar el problema, la comunidad educativa insiste no solo en la necesidad de contar con dos colegios y un instituto más, sino en "dimensionarlos de acuerdo con las necesidades reales", que respondan a "una estrategia específica para Sagunt".

Sin respuestas presupuestarias

Frente a estas reivindicaciones, el presupuesto recientemente aprobado por la Generalitat para este año apenas reserva 50.000 euros por un colegio y otros 50.000 para un instituto, al no prosperar las enmiendas aprobadas por el pleno que reclamaban 35 millones de euros para la construcción de las tres infraestructuras educativas que necesita Sagunt.