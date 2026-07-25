La Generalitat escenifica en Sagunt la renovación de vehículos para los agentes medioambientales

El Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV) en pleno Marjal dels Moros de Sagunt fue el escenario elegido por la Generalitat, concretamente su Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, para hacer entrega a los agentes medioambientales de 21 nuevos vehículos, que han requerido ante una inversión de 640.000 euros.

El acto estuvo presidido por el vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, quien señaló que esta actuación se enmarca en el plan de renovación del parque móvil de este cuerpo, dotado con un presupuesto global de 1,2 millones de euros, con el objetivo de mejorar su capacidad operativa.

"No consiste solo en renovar vehículos"

En su intervención, Martínez Mus señaló que esta inversión "demuestra el compromiso del Consell con quienes protegen nuestro patrimonio natural desde el terreno" y subrayó que la modernización de los medios materiales "no consiste únicamente en renovar una flota de vehículos, significa fortalecer la capacidad de respuesta de un servicio público esencial, mejorar las condiciones en las que desarrollan su trabajo y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía".

En este sentido, destacó que los agentes medioambientales representan la presencia permanente de la Generalitat en el territorio, donde desarrollan labores de vigilancia, prevención, inspección y protección de los montes, los espacios naturales y la biodiversidad de la Comunitat Valenciana.

Los nuevos vehículos de los agentes. / Generalitat Valenciana

Asimismo, puso en valor una labor que "muchas veces es silenciosa y alejada de los focos, pero que resulta imprescindible para conservar un patrimonio natural que pertenece a todos los valencianos". Además, añadió que "proteger nuestro patrimonio natural comienza por cuidar y dotar de los mejores medios a quienes lo protegen cada día", al tiempo que resaltó el profundo conocimiento del territorio y la capacidad de estos profesionales para anticiparse a los riesgos y actuar con rapidez, criterio y vocación de servicio público.

"Labor de proximidad"

Mus aseguró que los agentes medioambientales desempeñan una importante “labor de proximidad”, al ser el referente de la Generalitat en los espacios naturales. Además, destacó que su trabajo se sustenta en la colaboración permanente con ayuntamientos, agricultores, propietarios forestales, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y usuarios del medio natural, una coordinación que resulta esencial para prevenir riesgos y preservar los recursos naturales.

Finalmente, Martínez Mus señaló que disponer de mejores medios materiales se traduce en intervenciones "más eficaces, más rápidas y seguras", tanto para los propios agentes como para la protección del medio natural, y aseguró que la renovación de esta flota constituye "una muestra más de la apuesta del Consell por fortalecer los servicios públicos desde la inversión útil. Invertir en los agentes medioambientales es invertir en prevención, en seguridad ambiental y en la conservación de nuestro territorio", concluyó.