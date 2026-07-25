El temor al fuego crece en los pueblos de Morvedre bañados por la Calderona

Los graves incendios que se están produciendo en distintas zonas del territorio español han puesto en alerta a varias localidades del Camp de Morvedre, bañadas por la Sierra Calderona, dada "la situación preocupante que presenta el parque natural", afirman varios alcaldes.

Segart, Gilet y Estivella, junto a Albalat dels Tarongers, son las localidades de la comarca con más y han visto "las orejas al lobo" ante lo que consideran la falta de limpieza y labores de prevención en el parque natural. "Hace falta un mayor mantenimiento", explican. Una situación que califican de "peligro y alto riesgo", reconociendo que la preocupación va en aumento, dadas las altas temperaturas y lo que va ocurriendo con los fuegos en el resto del país.

Ante esta coyuntura solicitan "más inversión y colaboración entre las distintas administraciones en tareas de mantenimiento". Actuaciones que implicarían una mayor limpieza, incremento de fajas auxiliares, así como el acondicionamiento de vías de evacuación, dentro de las medidas de autoprotección para los vecinos, ya que hay muchas urbanizaciones en la zona, algunas de las cuales estaban antes de la declaración de la Calderona como parque natural.

Un sendero hacia al Garbí en la Sierra Calderona. / Daniel Tortajada

Alternativas

Además de estas históricas reivindicaciones, desde el Camp de Morvedre también se han solicitado medidas alternativas, como la incorporación de pastos en la sierra. "En la última reunión celebrada en Faura, ya le pedimos al diputado de Medio Ambiente que estudiara la posibilidad de introducir ganadería, una manera sostenible de mantener limpia la montaña y bastante efectiva", adelanta Salva Costa, alcalde de Gilet. Por otro lado, solicita una brigada forestal presente todo el año para todas las localidades bañadas por la sierra, un servicio del que ahora solo disfrutan pocos pueblos, como Segart, en el corazón del parque.

A esta reivindicación se suma el alcalde de Estivella, Francesc Mateu, quien lamenta las "pocas ayudas que recibimos" para trabajos forestales. "Las brigadas son necesarias dado el enclave en el que estamos. Las subvenciones que nos llegan son insuficientes para las necesidades que existen y es imposible acometer este tipo de actuaciones con fondos propios". Mateu discrepa de los criterios que se vienen utilizando para acceder a este tipo de brigadas, como es la población o las hectáreas de masa forestal. "Las otorgan a partir de 1.600 hectáreas y en el caso de Estivella tenemos 1.350".

Sant Esperit en Gilet, área recreativa en la Calderona / Daniel Tortajada

Conciliar el sueño

En cuanto al temor al fuego, Mateu no oculta que durante estos días le cuesta conciliar el sueño. Su preocupación se centra en las urbanizaciones de montaña y el camping, en pleno epicentro de la sierra. A esto se suma el reciente incendio que obligó a cortar la N-234 y cuya extinción requirió cinco medios aéreos y dos unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, apoyadas por una autobomba.

Redacción Levante-EMV

Una situación similar vive el alcalde de Segart, Francisco José Garriga, que ve como el "abandono de cultivos" echa más leña al fuego a la situación actual del monte. "La Calderona es un polvorín", dice. "Se habla mucho del cambio climático, que es indudable un factor importante, pero la prevención es determinante. Si no se actúa y se invierte en la montaña, no hay nada que hacer", explica. Y aunque Segart tiene durante siete meses una brigada forestal de diputación que va trabajando en la limpieza y el mantenimiento, el alcalde considera la medida insuficiente. Un problema al que se suma el de las parcelas privadas.

Algunas de las sendas del parque / Daniel Tortajada

Con todo este escenario, los primeros ediles solicitan a los vecinos mucha "precaución" y el cumplimiento de todas las advertencias que se hagan, ya que un descuido puede acarrear consecuencias graves.