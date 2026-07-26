Un incendio forestal activa a los servicios de emergencia en Benifairó de les Valls
El fuego se ha declarado cerca de la Caseta del Retor, en una zona próxima a Quart de les Valls que ya ardió durante el verano pasado
Un incendio forestal ha generado este domingo la alarma en una zona de montaña situada en el término municipal de Benifairó de les Valls, muy próxima al municipio de Quart de les Valls.
El fuego ha sido detectado poco antes de las 12.00 horas y ha obligado a movilizar a distintos servicios de emergencia para tratar de contener las llamas y evitar su propagación.
Según han confirmado fuentes municipales, el incendio se ha originado en las inmediaciones de la Caseta del Retor, en un área que ya se vio afectada por otro fuego durante el verano pasado.
La evolución
Desde el Ayuntamiento de Benifairó de les Valls han destacado la rápida intervención de los efectivos de emergencia desplazados hasta la zona. Los equipos continúan trabajando para controlar el incendio y vigilar su evolución.
Por el momento, no ha trascendido información sobre posibles daños personales, desalojos o afecciones a viviendas e infraestructuras cercanas.
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