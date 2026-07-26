Solución a los accesos intrasitables del Castillo de Petrés

"La continuidad de las obras del Castillo está asegurada". Así lo anunciaba la concejala de Cultura de Petrés, Asun Borrás, después de la visita que realizaban a la fortaleza varios técnicos de la conselleria junto al responsable del plan director del Bien de Interés cultural (BIC), Fernando Vegas, de la Universitat Politécnica.

Este encuentro sirvió para dar el visto bueno a la tercera fase de restauración del Castillo, que se centrará en mejorar sus accesos, ahora impracticables, llenos de piedras y desniveles, que obligaron en una primera intervención a instalar unas escaleras provisionales que suponen hoy en día un obstáculo para personas con problemas de movilidad. A esto se suma la pendiente que existe, ya que el edificio se encuentra en altura.

Uno de los accesos impracticables / Daniel Tortajada

Ayudas

La intervención cuenta con un presupuesto cercano a los 200.000 euros, que Petrés espera obtener con el "Plan Restaura" de la Conselleria de Cultura; ayudas a la conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunitat Valenciana incluidos en el inventario general.

En cuanto a la actuación, que esperan comenzar después del verano, el proyecto contempla tres nuevos accesos. El primero de ellos saldrá de las escaleras metálicas que existen en una de las entradas a través de una pasarela que conectará esta zona con la parte de arriba de la fortaleza donde está el patio de armas, una de los espacios más importantes del inmueble. Esta rampa aparece en el proyecto como el acceso principal.

Unos de los espacios de las Caballerizas. / Daniel Tortajada

La segunda de las intervenciones se centrará más en la zona de las caballerizas a las que se las dotará de una nueva entrada por la carretera, mientras que la actual se someterá a un acondicionamiento integral del entorno que consistirá en un allanamiento del terreno para eliminar las posibles barreras arquitectónicas, a lo que se sumará una gran zona ajardinada para dar la bienvenida a esta fortaleza del siglo XIV, una de las joyas patrimoniales de este municipio de la Baronia. Dependiendo del resultado de estas dos últimas actuaciones, se decidirá la entrada principal a las caballerizas, que se han convertido en un contenedor cultural y en uno de los espacios más destacados del castillo, tras meses de obras.