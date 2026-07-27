Compromís reclama la celebración del año Jaume I en Sagunt
La formación recuerda que el pleno aprobó una moción para celebrar el 750 aniversario de la muerte del fundador del Reino de València
Compromís per Sagunt ha reclamado al ayuntamiento que impulse los actos previstos para conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, una iniciativa que, según recuerda la formación, fue aprobada por el pleno municipal a través de una moción presentada por el grupo valencianista.
La reivindicación ha tenido lugar este lunes, coincidiendo con la efeméride del fallecimiento del monarca. Representantes de Compromís, encabezados por su portavoz municipal, Maria Josep Picó, y acompañados por miembros de la ejecutiva local han realizado un acto simbólico en la plaza del Salvador, en el barrio del Raval, donde han colocado de forma temporal una placa con una de las citas del testamento del rey. Una placa donde se recoge la famosa frase: "Amad y proteged a todas las personas y al pueblo. Haced que reine la justicia y velad para que los poderosos no opriman a los más débiles".
Según explicó la portavoz de Compromís, la instalación temporal de la placa pretende recordar el legado del monarca y reclamar que el consistorio "celebre como se merece el Año Jaume I 2026 en Sagunt".
Reclamo al cumplimiento de la moción
Durante el acto, Picó ha recordado que Jaume I fue el impulsor de instituciones, fueros, cultura, lengua e identidad propias del Reino de València y ha instado al equipo de gobierno a desarrollar las iniciativas acordadas por el pleno.
Entre las medidas aprobadas figuran la adhesión institucional al Año Jaume I 2026, la organización de un homenaje con motivo del 9 d'Octubre, la instalación de una placa conmemorativa en la casa consistorial y la puesta en marcha de actividades educativas, culturales y divulgativas a lo largo del año.
"Con esta moción, reivindicamos la trascendencia histórica, política y cultural del monarca que fundó el Reino de València y estableció las bases de nuestra identidad corporativa", concluyó Picó.
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