Los festejos taurinos de Sagunt se cierran con los tres traslados al hospital del primer día

Sagunt puso fin a los festejos taurinos con la 'desmontada de cadafales' que comenzó a última hora de este domingo. De esta manera se dice adiós a una semana repleta de espectáculos con encierros de toros embolados, vacas enfundadas o concurso de emboladores, entre otros eventos. Estas citas que se saldaron con tres traslados hospitalarios, por los 11 del pasado año, un 70 % menos, dos de ellos por herida de asta de toro y todos el primer día de 'bous al carrer'. Tampoco ha habido que lamentar incidentes destacados en orquestas y discomóviles, un resultado que se apunta al amplio dispositivo policial desplegado este año, que según la concejala del área, María José Carrera, era de cinco a seis patrullas todos los días, además del dron de apoyo.

Ante el buen desarrollo de las fiestas, el presidente de la Federación de Peñas de Sagunt, Ricardo Meliá ha querido agradecer el "buen trabajo en materia de organización, prevención y seguridad", además de destacar "el comportamiento del público a todos los actos organizados, la labor de los profesionales, los servicios de emergencia y todos los equipos implicados. Desde la Federación de Peñas queremos agradecer a todos los cuerpos de seguridad, trabajadores, colaboradores y, especialmente, al público asistente por su comportamiento ejemplar. El éxito de estos eventos es fruto del esfuerzo conjunto, la coordinación y la responsabilidad de todos", afirma.

Recta final

Pese al broche taurino, las fiestas continúan y encaran la recta final después de un fin de semana intenso con la entrada de los toros embolados y la cabalgata como actos destacados dada la participación y la afluencia, pese a las altas temperaturas que obligaron a retrasar alguno de ellos, como el desfile de disfraces.

En cuanto a la programación, para este lunes está prevista la tan esperada 'xopà' infantil con su 'tro d'avís' en la puerta del ayuntamiento y, posteriormente, una tarde de actividades para los más pequeños. A esto se unirá el concurso de All i oli y una discomóvil con Aitor García en la plaza Cronista Chabret. La actividad seguirá el martes con el musical infantil del Rey León en la glorieta al que proseguirá el concierto tributo a Amaral a las 23.30 horas.

Día grande

Uno de los días grandes será el miércoles, con las tradicionales ollas a partir de las 20 horas, a las que suelen acudir representantes de la política local y autonómica, además de empresarios y entidades destacadas como la Federación Junta Fallera de Sagunt, acto que concentra a cientos de personas en la plaza Cronista Chabret. Jornada que finalizará con la actuación de la orquesta Nueva Alaska, a partir de las 1 de la madrugada. Noche de fiesta que dará paso a la celebración de los Santos Patronos de Sagunt, Abdón y Senén, con la tradicional procesión, a partir de las 20 horas, y el fin de fiesta con un castillo de fuegos artificiales.