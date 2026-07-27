"Pueblo limpio": Estivella reactiva la campaña contra los orines de perro en la vía pública y avisa de sanciones

Los propietarios irresponsables e incívicos de perros en Estivella se encuentran en el punto de mira del ayuntamiento. El consistorio ha reactivado la campaña "Pueblo limpio" para recordar la obligación de limpiar con agua los orines de las mascotas en la vía pública y ha advertido de que el incumplimiento de la ordenanza municipal podrá conllevar sanciones.

Colegio de Estivella. / Daniel Tortajada

El aviso, difundido a través de la sede electrónica del ayuntamiento, forma parte de la nueva campaña de concienciación dirigida a crear una tendencia responsable de los animales y mejorar la limpieza de los espacios públicos del municipio. La medida se apoya en la Ordenanza Municipal Reguladora de las Normas Básicas para la Convivencia Ciudadana y el Gobierno del Municipio, aprobada este año, que establece la obligación de respetar y conservar los espacios públicos, evitando actuaciones que provoquen suciedad o deterioro.

Con esta iniciativa, el consistorio pretende reforzar el cumplimiento de la normativa y solicita la colaboración de los propietarios de mascotas para mantener las calles en buen estado y favorecer la convivencia vecinal.