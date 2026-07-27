Una saguntina consigue dos oros en los campeonatos de España de trail

Sagunt sigue sumando éxitos deportivos. En esta ocasión, gracias a la atleta local Silvia Piera (CA Cárnicas Serrano), que se proclamó campeona de España en la categoría máster F45 tanto de la subida vertical como de la carrera de montaña classic. Estos resultados le han valido un nuevo reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Sagunt, que la recibió en el salón de plenos.

La corredora consiguió ambos títulos en Palencia, en una cita organizada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Categoría máster F45

El primer triunfo llegó en la exigente subida vertical en Brañosera, donde Silvia Piera se impuso con un tiempo de 43 minutos y 59 segundos, con casi dos minutos de ventaja sobre la segunda. Posteriormente, repitió el éxito en la carrera de montaña classic, celebrada en Aguilar de Campoo, donde paró el crono en 1:33:23.

Recepción del ayuntamiento a la deportista junto a sus familiares. / Ayuntamiento de Sagunt

Además de conquistar ambas pruebas en su categoría, la atleta saguntina finalizó en la 23ª posición de la clasificación general femenina, compitiendo frente a algunas de las mejores especialistas del panorama nacional.

Ejemplo dentro y fuera del deporte

La recepción oficial contó con la presencia del alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; así como familiares y amistades de la deportista.

Durante el acto, el alcalde destacó que Piera es «una referente doble, deportivamente y en cuanto a valores», poniendo en valor su compromiso tanto en el ámbito deportivo como en su faceta profesional como docente. Moreno también recordó que la atleta ha sabido superar lesiones y momentos complicados durante su trayectoria deportiva.

Dedicación

Por su parte, el concejal Javier Timón subrayó «el empeño, el compromiso, el trabajo diario y la dedicación» que han permitido a la deportista alcanzar estos resultados. Asimismo, destacó el mérito de conseguir dos campeonatos de España en un mismo fin de semana, frente a rivales de gran nivel.

Silvia Piera agradeció el reconocimiento recibido y aseguró que supone «una alegría e ilusión» ver recompensado el esfuerzo de tantos años. La atleta señaló que su objetivo es seguir promoviendo un estilo de vida ligado al deporte y la salud, además de servir de referente para el alumnado con el que trabaja como profesora.