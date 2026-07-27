Sagunt se sumará a la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I tras una propuesta de Compromís

Sagunt se sumará a la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I, después de que el pleno municipal diera luz verde a un ruego presentado por Compromís para impulsar distintas actividades culturales, educativas e institucionales en torno a esta figura histórica.

La propuesta, defendida por la edila de Compromís, Maria Josep Soriano, plantea que Sagunt se integre en la programación del Año Jaume I 2026, declarado por la Generalitat Valenciana, mediante la organización de actos institucionales, actividades divulgativas, conferencias, exposiciones o rutas históricas, además de poner en valor la Carta Pobla de Morvedre y el legado histórico del monarca en el municipio.

Intervenciones

El concejal de Vox, José Tomás Serrano, anunció el voto favorable de su grupo al considerar importante dar a conocer la historia de València. No obstante, mostró su desacuerdo con parte de la exposición de motivos de la iniciativa, especialmente con las referencias al "País Valencià", al considerar que esa denominación responde a una interpretación política y no a una realidad histórica. A su juicio, Compromís había aprovechado el ruego para introducir esa expresión en el texto, por lo que acusó a la formación de haber "manipulado" la parte introductoria de la propuesta.

Votación de la moción. / Redacción Levante-EMV

Por parte del equipo de gobierno intervino la concejala socialista Ana María Quesada, quien agradeció la presentación de la iniciativa y señaló que, al tratarse de un ruego, el equipo de gobierno estudiará las propuestas planteadas por Compromís.

Soriano cerró las intervenciones respondiendo a las palabras de Vox, recordando que el nombre correcto del monarca es Jaume I y no "Jaime I", tal y como había utilizado Tomás durante su intervención. Para concluir, quiso agradecer la predisposición mostrada por la concejala socialista, Ana María Quesada, para estudiar las propuestas planteadas en el ruego.

Votación

Finalmente, el pleno aprobó al ruego con el voto favorable de PSOE, PP, Compromís y Vox, mientras que Iniciativa Porteña y Esquerra Unida-Podem se abstuvieron. Con este acuerdo, el ayuntamiento estudiará la manera de incorporación de distintas actividades culturales, educativas e institucionales para sumarse a la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I.