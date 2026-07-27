Siéntate con ellas: la exposición en Sagunt que recupera la memoria de las mujeres artistas
El grupo artístico Forjando Arte exhibe en la Casa Municipal de Cultura del Port una original muestra
Jorge G. Martín
La labor de las mujeres en el mundo del arte se ha puesto en valor a través de "Siéntate con ellas", una exposición del grupo artístico Forjando Arte que vive sus últimos días en la Casa de la Cultura del Port de Sagunt. La propuesta tiene como objetivo conocer, reconocer e inspirarse en las obras de las mujeres artistas, que, a pesar de su calidad, no siempre han ocupado el lugar que se merecen en la historia del arte.
Nuevos caminos artísticos
Esta presentación invita a los amantes del arte a sentarse, detener el ritmo cotidiano y dedicar un tiempo a dialogar con estas creadoras. Como explica Inma Ortega, coordinadora de la exposición, "cada silla intervenida, cada obra plástica cada texto y cada pieza musical forman parte del mismo relato construido desde el respeto, la admiración y el deseo de compartir emociones y conocimientos".
El grupo de artistas de "Forjando arte" estableció un diálogo entre el pasado y el presente, con la intención de reinterpretar desde el punto de vista contemporáneo, las obras y trayectoria de las mujeres que han abierto nuevos caminos en el mundo artístico.
Agradecimientos
La coordinadora de la muestra ha querido subrayar el gran trabajo colectivo por parte de las artistas «que no solo han aportado su creatividad y talento, sino también su ilusión y compromiso». Además, no se olvidó del apoyo de otras entidades, como la Asociación Vecinal la Forja y al Ayuntamiento de Sagunt «por su apoyo y colaboración, imprescindible».
La exposición se podrá ver hasta el 29 de julio, con posibilidad de visitas solo entre semana de 10 a 13 horas y de 16 a 21 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una explosión en la central de ciclo combinado de Sagunt hace saltar las alarmas
- El temor al fuego crece en los pueblos de Morvedre bañados por la Calderona
- Arranque multitudinario y accidentado de las fiestas de Sagunt
- Un incendio forestal activa a los servicios de emergencia en Benifairó de les Valls
- Un incendio en el Port de Sagunt moviliza a bomberos y medios aéreos
- Sagunt lleva hasta el Supremo una demanda de 1.238,37 euros..., y la gana
- Tres ayuntamientos de Morvedre tendrán que devolver dinero al Estado por exceso de financiación
- Fin a la huelga de basura en Sagunt