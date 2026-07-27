Siéntate con ellas: la exposición en Sagunt que recupera la memoria de las mujeres artistas

La labor de las mujeres en el mundo del arte se ha puesto en valor a través de "Siéntate con ellas", una exposición del grupo artístico Forjando Arte que vive sus últimos días en la Casa de la Cultura del Port de Sagunt. La propuesta tiene como objetivo conocer, reconocer e inspirarse en las obras de las mujeres artistas, que, a pesar de su calidad, no siempre han ocupado el lugar que se merecen en la historia del arte.

Nuevos caminos artísticos

Esta presentación invita a los amantes del arte a sentarse, detener el ritmo cotidiano y dedicar un tiempo a dialogar con estas creadoras. Como explica Inma Ortega, coordinadora de la exposición, "cada silla intervenida, cada obra plástica cada texto y cada pieza musical forman parte del mismo relato construido desde el respeto, la admiración y el deseo de compartir emociones y conocimientos".

Cartel de la exposición. / Juan García Guerrero

El grupo de artistas de "Forjando arte" estableció un diálogo entre el pasado y el presente, con la intención de reinterpretar desde el punto de vista contemporáneo, las obras y trayectoria de las mujeres que han abierto nuevos caminos en el mundo artístico.

Agradecimientos

La coordinadora de la muestra ha querido subrayar el gran trabajo colectivo por parte de las artistas «que no solo han aportado su creatividad y talento, sino también su ilusión y compromiso». Además, no se olvidó del apoyo de otras entidades, como la Asociación Vecinal la Forja y al Ayuntamiento de Sagunt «por su apoyo y colaboración, imprescindible».

La exposición se podrá ver hasta el 29 de julio, con posibilidad de visitas solo entre semana de 10 a 13 horas y de 16 a 21 horas.