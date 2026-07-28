Algímia d'Alfara calienta motores para su actos top de las fiestas

Algímia d'Alfara calienta motores para su primera edición del "Algimia Motor Fest 2026". Un evento que transformará la localidad en el punto de encuentro imprescindible para los amantes del tuning y las personalizaciones custom el próximo 31 de julio. Cita en la que se espera la participación y exhibición de hasta 150 vehículos modificados procedentes de toda la Comunitat Valenciana, que competirán en diversas categorías evaluadas mediante votación popular y mediciones técnicas de precisión con sonómetro.

Uno de los actos más esperados de las fiestas patronales en honor a la Mare dels Desemparats y Santa Úrsula que finalizarán el próximo 12 de agosto con una celebración muy especial del tan anunciado eclipse. Pero antes, el programa depara nuevas citas.

Cartel del tunning / LEVANTE-EMV

El descubrimiento de la comarca recorriendo su territorio es una de las curiosas actividades que recogen los festejos de Algímia. Los vecinos de la localidad tienen la posibilidad este martes de conocer algunos de los rincones más emblemáticos de la Vall de Segó como es la Font de Quart, la Torre de Benavites o el Molí de Quartell, entre otros bienes patrimoniales. Visita con la que los más pequeños calentarán motores para disfrutar del Dia dels Xiquets, previsto para este miércoles, en el que habrá parque infantil y fiesta de la espuma.

Concierto de fiestas / LEVANTE-EMV

Más programa

El concurso de All i Oli será el protagonista del jueves, 30 de julio, además de la tradicional 'torrà' que estará amenizada con orquesta. Una oportunidad que permitirá coger fuerzas para recibir la I Concentración de Tuning en la plaza de toros, el viernes, a partir de las 18.30 horas. Y tras los coches, la música y el talento arriba de un escenario con la noche de Play Blacks, que finalizará con DJ Tito, al que se sumará un nuevo evento, que ha levantado gran expectación: La Nit de les Temptacions con Charly de La isla de las tentaciones 10.

Un grupo de vecinas en la cabalgata / Levante-EMV

El fin de semana continuará abriendo paso a los actos religiosos como es la Baixà de la Mare de Déu de la ermita a la iglesia, recorrido que dará comienzo a las 21 horas, mientras que por la noche habrá macrodiscomóvil. El domingo se dedicará a la Xeperudeta, con misa, procesión, fuego artificiales y orquesta.