El bar del Casino de Canet busca nuevo arrendatario
El local ya ha recibido el interés de entre cuatro y cinco aspirantes y el plazo para presentar ofertas finaliza este miércoles
El Casino de Canet d'en Berenguer está en busca de un nuevo arrendatario que se haga cargo de la cafetería-bar de sus instalaciones, después de que la anterior responsable dejara la gestión del establecimiento a principios de julio. La asociación ya cuenta con entre cuatro y cinco personas interesadas en asumir el local, según ha confirmado a Levante-EMV el presidente de la entidad.
El proceso permanecerá abierto hasta este miércoles, fecha límite para la presentación de ofertas. El local, situado en la calle Les Parres, se ofrece libre de cargas y está destinado exclusivamente a la actividad de bar-cafetería.
Un negocio con clientela habitual
Desde la entidad aseguran que el establecimiento dispone de una clientela consolidada. Durante los días laborables suelen acudir entre 15 y 20 personas, una cifra que aumenta de forma considerable los fines de semana y durante la temporada estival, coincidiendo con el incremento de visitantes y la celebración de las fiestas del municipio.
Además, el Casino cuenta con 130 socios, a los que se suman sus acompañantes, lo que garantiza una clientela habitual. «Hay tardes en las que puedes salir con 300 o 400 euros», explica el presidente de la entidad para destacar el potencial del negocio.
Respecto a la anterior arrendataria, a pesar de intentar mantener el local, el responsable del Casino considera que el establecimiento "le quedó grande" debido a la dedicación que exige un negocio de estas características.
Contrato de dos años
La licitación contempla un contrato inicial de dos años, con posibilidad de prórroga, y establece un alquiler mínimo de 800 euros mensuales, al que habrá que sumar el IVA correspondiente. Asimismo, el próximo regente deberá depositar una fianza equivalente a dos mensualidades, en efectivo, en el momento de la firma del contrato.
El futuro gestor deberá mantener la actividad del establecimiento seis días a la semana, pudiendo elegir el día de descanso, además de aplicar descuentos y tarifas a los socios del Casino, tal y como recoge el pliego de condiciones.
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