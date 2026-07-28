Canet recupera el espíritu del pueblo con ‘1963. El cine del sol’

Canet vuelve a los años 60 con el regreso de '1963. El cine del sol'. La película rodada en 2014 por los caneteros Vicente Ibáñez y Benjamín Pons busca recuperar el espíritu del pueblo en los años 60, el evento se podrá ver este miércoles en la Casa de los Llano (22 horas). La película tiene como protagonista a Carles, encarnado por el joven actor Carlos González.

La película tiene una duración de 43 minutos, grabada con cámara digital, la cinta está inspirada en hechos reales, en este caso los de la infancia de Vicente Ibáñez y su pasión por las películas que, probablemente, nació cuando asistió a la proyección de 'Los 5.000 dedos del Dr. T.' (Roy Rowland) en el cine Serrano, situado en la plaza de la Iglesia, y que con el tiempo se transformó en biblioteca. “Me encantaba el cine, y los lunes iba a la basura a recuperar todos los trozos de celuloide que se tiraban por algún motivo y los coleccionaba. Luego, con una linterna, los proyectaba en casa para mis amigos”, recuerda Ibañez.

Premio a un año de trabajo

Esta anécdota es el germen de '1963. El cine del Sol'. En la andana de su vivienda natal había un pequeño agujero por el que se filtraba un rayo de luz solar que, además, conseguía controlar con un espejo que tenía colocado fuera. Pero el resultado era bastante tosco así que, un día, fue en bicicleta hasta la papelería Gil de Port de Sagunt, compró una lupa y la convirtió en un improvisado proyector. Así, subido a unas sillas, iba proyectando los fotogramas sobre la pared. “El resultado era increíble”, recuerda el director sobre sus primeros pasos como operador.

La película es, en realidad, el premio a un año de trabajo y al esfuerzo colectivo. Su inseparable amigo Benjamín Pons fue el encargado de ayudarle con el guion y de recrear, con un realismo que sorprende, la entrada del cine Serrano. Para simular la proyección, tuvieron que ir hasta Navajas donde un coleccionista tenía una máquina de cine de la época.

Vicente Ibañez y Benjamín Pons. / Ayuntamiento de Canet

Según explicó el alcalde de Canet, Pere Antoni, “para nosotros es muy importante dar a conocer la película de Vicente Ibáñez porque es la única rodada en Canet y por los propios vecinos y vecinas del pueblo. Además, destaca por lo bien que recoge cómo era la localidad a principios de los 60, cuando el ocio de la localidad giraba alrededor de nuestro cine. Es un testimonio que, cada año que pasa, tendrá más valor”.

Historia y previa del evento

La historia de Vicente Ibañez se basa también en su pasión por el cine, una afición que no solo se plasma en sus películas, sino que también se proyecta en una colección de carteles de la época que pide a gritos ser expuesto y así lo hacen algunos dentro de la película. “Cuando el dueño del cine los ponía por el pueblo, yo iba por detrás y me los llevaba. Al final, vino a casa y le pidió a mi madre que me los llevara el lunes, después de las proyecciones”, expresa el director. Pero tanta devoción por el séptimo arte también tuvo algún sinsabor, como cuando se llevó unos programas de mano al colegio y el maestro los rompió por no atender a la lección (escena que también aparece en la película). Aunque para disgusto el que le dio su padre cuando utilizó el cartel de Siete novias para siete hermanos para hacer un 'catxirulo'.

Fotograma de la película. / Ayuntamiento de Canet

Fuera de la música, la banda sonora la compuso, de manera totalmente desinteresada, el músico local Cristobal Navarro. Además, Ibáñez había conocido al compositor Gerardo Sanchis (conocido en toda Europa y cuyo currículum incluía haber recorrido medio mundo con la orquesta de un crucero) y recuperó la canción que entonaban los niños y las niñas de Canet cuando iban a la iglesia a la "Doctrina". A la entrada de la parroquia de Sant Pere, además, había siempre un espacio reservado para anunciar las películas de la semana “y ponían también la clasificación, así que si no era para todos los públicos ya sabías que esa semana no ibas al cine”, recuerda el director.

Como aperitivo a la presentación de la película, se proyectará el cortometraje 'Sonata Gris', el segundo que rodaron Ibáñez y Pons allá por los años 70 (su primera incursión fue 'El Paraguas', que rodaron en un solo día en 1973) en super 8 mm. Se trata de un pequeño drama protagonizado por María Jesús Caballer y Vicent Sanhermelando, una historia de amor trágico, cuyo principal atractivo es mostrar cómo era Canet (y sobre todo, la playa) en aquella época en la que el turismo aún no había llegado. Todos estos títulos forman parte de una filmografía que incluyen cinco cortos, dos mediometrajes y varios documentales dedicados a la historia de los clavarios de Canet, al futbolista Federico Sampedro (que triunfó en el Barça) y a Marilyn Monroe.