CC OO suspende las protestas en la residencia Monte Arse de Sagunt

CC OO Camp de Morvedre-Alt Palància aplaza la concentración prevista para el 31 de julio "tras los compromisos públicos adquiridos para la Residencia Monte Arse" de Sagunt, aunque el sindicato seguirá atento a su cumplimiento, según adelantan en un comunicado. Esta protesta se convocó después de la denuncia pública de agresiones sufridas por trabajadoras del centro y la falta de medidas para poner fin a esta situación, tal y como adelantó Levante-EMV.

Desde el sindicato "valoramos positivamente que, por fin, la situación de la Residencia Monte Arse haya alcanzado el nivel de atención institucional que las trabajadoras y las personas residentes venían reclamando desde hace meses. La reunión celebrada y los compromisos anunciados representan un paso que esperamos marque el inicio de soluciones reales", adelantan.

Vista de la residencia Monte Arse / Daniel Tortajada

Voto de confianza

Este escenario llega después de meses de trabajo sindical continuado, en los que CC OO "agotó todas las vías de actuación antes de recurrir a la denuncia pública", explican. Durante este tiempo se mantuvieron reuniones con la dirección del centro, se registraron escritos y requerimientos, se trasladaron los hechos al IVASS y a la Generalitat, se presentaron denuncias ante la Inspección de Trabajo y se impulsaron movilizaciones para reclamar medidas eficaces que garantizaran la seguridad de la plantilla y una atención digna para las personas residentes, afirman desde el sindicato.

Por ello, CC OO ha decidido aplazar la concentración convocada para el próximo 31 de julio, como "muestra de responsabilidad y voto de confianza hacia las instituciones y entidades implicadas", con el objetivo de facilitar que los compromisos anunciados puedan desarrollarse, añaden.

La secretaria general de la FSS CC OO de Camp de Morvedre–Alt Palància, Minerva Almor Ruiz, afirma que "nuestro objetivo nunca ha sido movilizarnos por movilizarnos. Nuestro objetivo siempre ha sido proteger a las personas trabajadoras y mejorar la atención a las personas residentes. Si hoy existen compromisos públicos, creemos que es responsable conceder un margen para que se conviertan en hechos. Confiamos en que esta reunión marque un antes y un después, pero serán las actuaciones reales las que determinen si ese compromiso se materializa”.

Movilización del sindicato en las puertas de la residencia / LEVANTE-EMV

Compromisos anunciados

Por su parte, el secretario general de CC OO Camp de Morvedre, Sergio Villalba, señala que "las reuniones generan expectativas y las fotografías reflejan un momento. Sin embargo, sólo las actuaciones concretas generan confianza. Valoramos este paso, pero ahora corresponde demostrar que los compromisos anunciados se traducen en medidas eficaces, permanentes y verificables".

Desde CC OO quieren dejar claro que este aplazamiento "no supone el final de nuestras reivindicaciones, sino un ejercicio de responsabilidad y de confianza en que las administraciones actuarán con la diligencia que la situación exige". Por eso, anuncian que realizarán un seguimiento continuo de la evolución de los compromisos adquiridos, se mantendrá contacto permanente con la plantilla y verificarán que las medidas anunciadas se implantan de forma efectiva.

Sin embargo, avisan que, "si transcurrido un plazo razonable se constatara que los compromisos no se cumplen o que persisten situaciones que comprometan la seguridad de las personas trabajadoras o la calidad asistencial de las personas residentes, el sindicato retomará las movilizaciones y promoverá las actuaciones sindicales, administrativas y legales que resulten necesarias".

Por último, aclaran que "nuestra finalidad nunca ha sido generar confrontación, sino impulsar soluciones reales mediante el diálogo, la acción sindical y la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y residentes", terminan

Reunión con el alcalde

Este anuncio sindical llega unos días después de que la directora, Tanya Luján, encabezara una comitiva de la residencia Monte Arse que se reunió con el alcalde de Sagunt, Dario Moreno. Según informan fuentes municipales, "este centro es uno de los de mayor trayectoria en el municipio y que actualmente lleva a cabo un servicio mixto, con diferentes unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Salud Mental, la Unidad de Trastornos de Conducta y la Unidad Residencial para Personas Mayores"

Un momento de la reunión. / Ayuntamiento de Sagunt

Además de compartir su análisis sobre la realidad del centro, las representantes del centro explicaron el perfil de los usuarios, del equipo laboral que conforma la plantilla y de los protocolos y pautas marcados ante la diversidad de situaciones que se afrontan de forma diaria. También trasladaron su voluntad de continuar con ese trabajo conjunto y de seguir adaptándose dentro de un sector en constante evolución.