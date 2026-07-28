Ciutat Vella de Sagunt extrema precauciones ante el temor de más jabalíes

El vecindario de Ciutat Vella en Sagunt mantiene el "susto en el cuerpo", después de ver a tres jabalíes pasearse por los tejados del barrio a plena luz del día este lunes. Aunque los animales fueron rescatados por el Centro de Coordinación de Emergencias, en colaboración con la Policía Local de Sagunt, los residentes aseguran seguir intranquilos, ya que "no sabemos si hay más en la montaña", adelanta a Levante-EMV.

De momento, han decidido extremar las precauciones, salir de casa solo para lo necesario y, en caso de hacerlo, obviar la zona alta de la ladera del Castillo. Lo mismo ocurre con los propietarios de perros, que se han visto obligados, algunos de ellos, a cambiar el itinerario habitual del paseo de sus canes. "La costumbre es subir a la montaña, pero ahora, hemos preferido ir hacia abajo por temor a encontrárnoslos. Son animales salvajes y no sabemos como podrían reaccionar al vernos", afirma una vecina.

Un jabalí en el tejado de una casa en Ciutat Vella / LEVANTE-EMV

Un lecho de plantas

El temor a que esto se vuelva a producir es una constante entre algunos residentes. "Creemos que han llegado hasta aquí huyendo del fuego y el incendio todavía está. Por eso, tenemos que ser prudentes, por lo menos unos días", comenta otro vecino. Y es que la sospecha está en que los jabalíes ya rondaban el barrio desde el sábado por la noche. De hecho, una vecina contaba a Levante-EMV cómo hicieron noche en su porche, donde todavía se puede apreciar como los animales aprovecharon la multitud de plantas que tiene para acondicionarse un lecho, tal y como ella explica que le advirtió la policía local.

"Yo sigo con algo de psicosis, porque igual está el olor aquí y atraídos por este vienen más. Estoy convencida de que alguno de ellos pasó la noche aquí, porque mi perro no paró de ladrar", cuenta. "Yo salgo todos los días sobre las 7 de la mañana a regar las plantas y el lunes no lo hice, porque el perro me dio mala noche y decidí descansar, pero pienso que si lo hubiera hecho, me los habría encontrado allí", añade.

Lecho del animal / LEVANTE-EMV

En cuanto a las posibles medidas que se pueden adoptar, la concejala de Policía Local, María José Carrera adelanta que por ahora se trata de un hecho aislado. No obstante, "vamos a estar pendientes de cómo evoluciona este tema y en caso de que volviera a suceder, que no creemos, se valoraría la situación".