Sagunt pone el foco en la educación ambiental con "Recicla por el clima". Esta campaña consiste en sensibilizar e informar sobre la separación de residuos que va a desplegar Ecoembes en los accesos a las playas del municipio durante este verano. La Concejalía de Medio Ambiente es uno de los colaboradores en esta iniciativa, con el propósito de concienciar a las personas que acudan a las playas sobre la importancia de la conservación medioambiental del litoral.

Esta iniciativa consistirá en la instalación de una carpa informativa situada en diferentes accesos a las playas de la localidad en la que un equipo de educadores ambientales informará sobre la importancia del reciclaje, así como sobre las consecuencias de abandonar envases ligeros que acaban arrastrados al mar. Esta campaña se enmarca dentro de Mirada Circular, un programa de educación ambiental de la Comunitat Valenciana.

Participantes de la campaña. / Ayuntamiento de Sagunt

Planificación de la campaña

La campaña de sensibilización está programada para los siguientes cinco días en un horario de 9 a 12 horas para evitar los períodos de mayor insolación: 27 de julio en el paseo marítimo de la playa de Port de Sagunt (acceso plaza de la Concordia), 28 de julio en la playa de Almardà (acceso calle Piscis), 4 de agosto en el paseo marítimo de la playa de Port de Sagunt (acceso Cocoa), 6 de agosto en la playa de Almardà (acceso calle Tauro, puesto de socorrismo) y 7 de agosto en la playa de Corinto (acceso avenida Corinto).