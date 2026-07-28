Sagunt da luz verde a cambiar los acuerdos del Pla de Barris para proteger a los vecinos cumplidores

Los vecinos del Pla de Barris de Baladre han dado un paso hacia delante para tratar de resolver uno de los mayores problemas que se ha generado durante el desarrollo del proyecto de rehabilitación. El pleno del Ayuntamiento de Sagunt aprobó una propuesta para modificar los acuerdos suscritos con los propietarios con el objetivo de evitar que las comunidades de vecinos no tengan que asumir las consecuencias económicas derivadas de los impagos de algunos propietarios.

La iniciativa, presentada por Vox, plantea la tramitación de una adenda a los acuerdos del Pla de Barris para establecer un mecanismo que permita al ayuntamiento reclamar directamente las cantidades pendientes a los propietarios morosos, evitando que los vecinos que sí cumplen con sus obligaciones tengan que asumir intereses, anticipos o cualquier otro perjuicio económico provocado por quienes no pagan.

Acuerdos

Antes del debate político tomó la palabra María José Sobrino, en representación de numerosos vecinos implicados en el proyecto. Durante su intervención denunció que el sistema actual "castiga a los que pagan y premia a los que no pagan", reclamando una solución para las comunidades afectadas.

Tras ella intervino el portavoz de Vox, José Tomás Serrano, quien defendió la propuesta asegurando que su objetivo era ofrecer una vía para proteger a los propietarios cumplidores frente a las consecuencias derivadas de los impagos individuales.

La plaza central del Barrio Baladre. / Ayuntamiento de Sagunt

Debate

El concejal de Iniciativa Porteña, Manuel González, anunció el apoyo de su grupo a la propuesta siempre que las medidas planteadas fueran viables y pudieran aplicarse sin ningún tipo de inconveniente legal.

Por parte del PP, Sara Cañada agradeció que Vox hubiera llevado nuevamente este asunto al pleno y recordó que "se trata de un problema que se arrastra desde hace alrededor de un año y medio". La concejala criticó la falta de comunicación del equipo de gobierno durante la tramitación del expediente y aseguró que su grupo respaldaría cualquier iniciativa que evitara que los vecinos se sintieran perjudicados.

Las declaraciones de la edila popular fueron respondidas por el alcalde Darío Moreno, quien recordó que el ayuntamiento ya había comenzado a trabajar en este asunto antes de que Vox presentara la moción y que la cuestión ya se había abordado en anteriores sesiones plenarias, incluida la del pasado mes. El primer edil reconoció que la comunicación con los grupos municipales "podría haber sido mejor", aunque defendió el trabajo realizado por los servicios técnicos para encontrar una solución.

Votación

Finalmente, la moción salió adelante con 24 votos a favor de PSOE, PP, Compromís, Iniciativa Porteña y Vox, mientras que Esquerra Unida-Unides Podem (EI) se abstuvo. Con este acuerdo, el ayuntamiento impulsará la tramitación de la adenda para modificar los acuerdos del Pla de Barris y habilitar un mecanismo que permita reclamar directamente las deudas a los propietarios incumplidores, evitando que recaigan sobre el conjunto de las comunidades de vecinos que si que están al corriente de pago.