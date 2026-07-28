Sagunt lamenta la pérdida de Ramon Lapiedra

El Ayuntamiento de Sagunt ha lamentado la pérdida del Hijo Adoptivo de la ciudad, Ramon Lapiedra Civera, que falleció este lunes a los 86 años. El consistorio ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos del catedrático de Física Teórica. Con motivo de su fallecimiento, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta durante tres días.

Lapiedra nació en Almenara en 1940 y desarrolló sus investigaciones en ámbitos como la electrodinámica, la gravitación, la cosmología, la astrofísica y los fundamentos de la mecánica cuántica. A lo largo de su carrera dirigió numerosas investigaciones y publicó más de cuarenta trabajos científicos en revistas internacionales especializadas.

Trayectoria

Asimismo, fue rector de la Universitat de València Estudi General entre 1984 y 1994, doctor honoris causa por la Universitat Jaume I de Castelló, miembro del Consell Valencià de Cultura y del Institut d'Estudis Catalans, además de presidente de la plataforma Valencians pel Canvi.

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en Física Teórica en las universidades de París y Barcelona. También fue becario de los gobiernos español y francés en el Collège de France e investigador en el Centre National de la Recherche Scientifique, centrando gran parte de sus estudios en las ecuaciones de la mecánica relativista predictiva.

Ramón Lapiedra. / Daniel Tortajada

Entre sus publicaciones destaca 'Els dèficits de la realitat i la creació del món', editado por la Universitat de València en 2004 y galardonado con el Premio Crítica Serra d'Or de Investigación, además de su versión ampliada en castellano, 'Las carencias de la realidad. La conciencia, el universo y la mecánica cuántica', publicada por Tusquets en 2008.

Vinculación con Sagunt

Ramon Lapiedra pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Sagunt, ciudad a la que se trasladó en 1946, después de que su padre adquiriera el trinquet de pilota valenciana del municipio.

El pleno municipal aprobó el 30 de septiembre de 2020 su nombramiento como Hijo Adoptivo de la Ciudad, mientras que en 2021 el consistorio le rindió un homenaje institucional en reconocimiento a su extensa trayectoria.

Darío Moreno ha destacado la figura de Lapiedra y ha asegurado que «pocas personas reúnen tantos méritos y virtudes como los que atesoraba Ramon Lapiedra». El primer edil ha recordado que «así se lo dijimos cuando lo nombramos Hijo Adoptivo de esta ciudad. Con su pérdida, Sagunt vuelve a reconocer su trayectoria irrepetible al servicio del conocimiento, de la cultura valenciana y de los valores cívicos y progresistas que siempre defendió».