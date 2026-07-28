El TSJ tacha la falta de medios judiciales en Sagunt de "incomprensible"

Paradójica e incomprensible. Así define el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana la situación de los servicios judiciales en Sagunt y particularmente la gestión de su personal. Y es que, según recoge en su memoria anual de 2025, "existe una misma plantilla desde que se creó el tercer juzgado de primera instancia e instrucción, cuando actualmente tiene siete plazas, todo ello para atender una ratio de población de 70.000 habitantes, que en los meses de verano llega a 150.000".

En un repaso estadístico de la evolución de la carga de trabajo, que deja "patente un aumento tanto de la población como de la actividad profesional y económica" de Sagunt, el TSJ lamenta el "menosprecio" hacia la ciudadanía que supone "el mal funcionamiento de la administración de Justicia" debido a "la ignorancia de las necesidades que rigen en un partido judicial".

Entre las carencias, esta memoria empieza por reclamar una nueva plaza de juez, así como una sección especializada de violencia machista con sede en Sagunt y que abarque también el partido judicial de Massamagrell. También se considera "imprescindible" una juez de refuerzo, cuatro funcionarios para el servicio común de tramitación, el mantenimiento de los tres funcionarios de refuerzo para el registro civil o el nombramiento "urgente" de dos auxilios judiciales en el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales.

Carga de trabajo

Y es que el repaso pormenorizado del aumento de la actividad judicial durante los últimos años indica el incremento "en los asuntos civiles y los de violencia sobre la mujer", que carga de trabajo tanto al Servicio Común de Notificaciones y Ejecuciones como a la Oficina de Registro y Reparto de Asuntos, donde la dotación de medio personales y materiales se mantiene desde que en Sagunt había cuatro juzgados.

Un refuerzo en estos servicios durante la primera mitad del año redujo "las diligencias pendientes de 811 a 111", pero no se prorrogó y volvió a elevarse hasta el 31 de diciembre a las 421. Pese a insistir en la necesidad de reforzar la plantilla de forma permanente, el TSJ reclama al menos la recuperación de este apoyo. En cuanto a la oficina de registro también se demanda un auxilio judicial para "cubrir las necesidades del punto de atención al ciudadano y profesionales".

Sin conexión a internet

Pero si la falta de personal ya es grave, la carencia de medios resulta poco menos que sonrojante. Según la memoria, "necesitamos que todos los funcionarios dispongan de un ordenador compatible con sus funciones. Actualmente, existe un auxilio judicial que no dispone ni de acceso a internet". Otra "urgencia" es que "entre en funcionamiento el expediente electrónico judicial, puesto que facilitaría el acceso a profesionales, disminuyendo las consultas telefónicas y presenciales"

Las tablets y medios electrónicos de notificación y firma, la adecuación de un programa informático para el control "correcto y exhaustivo" del servicio, un sistema de videoconferencias unificado y, "sobre todo, un espacio adecuado de trabajo, con mostradores adecuados y no mostradores portátiles en puertas de acceso como en la actualidad" son otras reivindicaciones que se trasladan desde el TSJ para mejorar los servicios judiciales en Sagunt.

Particularidades

Según esta memoria, que recoge las carencias del sistema en toda la Comunitat Valenciana, en el caso de la capital del Camp de Morvedre "se observa de manera clara, precisa y concisa un importante aumento de asuntos". Añade que "a diferencia de otros partidos judiciales, se ha consolidado el parque empresarial más grande de Europa, Parc Sagunt, donde se han iniciado las obras de la gigafactoría de Volkswagen, lo que supondrá, en un espacio de tiempo prudente, un mayor incremento de asuntos y mayor carga de trabajo".

Por el momento, este aumento traducido en cifras supone que, en el orden civil que incluye procesos contenciosos, incidentes, concurso de personas físicas, medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, internamientos y jurisdicción voluntaria, en el año 2021 se registraron 5.029 asuntos por los 9.256 de 2025. En el ámbito penal, la referencia es 2023 con 5.935 asuntos por los 7.900 del pasado ejercicio.

Más de 1.000 detenciones

Los más de 1.000 detenidos puestos a disposición judicial durante el año o los 900 asuntos de violencia de género son otros números que denotan "importantes causas complejas, de las que se emiten multiplicidad de resoluciones relativas a medidas restrictivas de derechos, con jornadas maratonianas de puesta a disposición de detenidos".