Vuelve una de las fiestas más populares de Petrés

Regresa una de las fiestas más populares de Petrés, con "les festes dels Casats". Desde 1864, el municipio celebra la Fiesta de Gracia de la Purísima de Petrés, la fiesta patronal por excelencia. Este año, un grupo de amigos (casados o no, festeros) han continuado con la tradición con el fin de ofrecer al pueblo un año más de fiesta, para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de los diferentes actos organizados.

El Ayuntamiento de Petrés ha ofrecido su colaboración y participación siempre que sea necesario y ha deseado el máximo disfrute posible de estas fiestas, manteniendo el buen ambiente, el respeto y la ilusión que siempre las han caracterizado. El alcalde de Petrés, Miguel Vidal, mostró su gratitud a los participantes que hicieron posible el regreso de estas fiestas: "En nombre de todo el consistorio, quiero daros las gracias por hacer posible, un año más, la celebración de estas fiestas tan populares y llenas de tradición, convivencia y hermandad".

Programa de fiestas

Las fiestas dieron el pistoletazo de inicio el pasado domingo con la recogida de los festeros, el reparto de programas y cirios, acompañados por la charanga de la Unión Musical de Petrés. La próxima cita será este jueves, a las 21 horas, cuando se celebrará una cena de 'pa i porta' (cada asistente lleva su propia comida) en la avenida Barón de Petrés. Los festeros ofrecerán el aperitivo. Durante la cena se realizará el sorteo de un jamón y también habrá barra de bebidas. A las 23.30 horas actuará la orquesta Tucán.

El viernes, a partir de las 21 horas, tendrá lugar otra cena de sobaquillo con la misma ubicación que la anterior. Los festeros volverán a ofrecer el aperitivo y habrá servicio de barra. A las 23:59 horas actuará el grupo Rots Remember Band.

Cartel de las fiestas de Petrés. / Nacho Corresa

El sábado, a las 13 horas, habrá volteo de campanas y disparo de truenos anunciando el inicio de la fiesta. Por la tarde, a las 20 horas, volverán a sonar las campanas y se realizará otro disparo de truenos, seguido de un pasacalle a cargo de la Banda Unión Musical de Petrés. Luego, a las 22.30 horas, se elaborará el arco en la puerta de la iglesia. Se repartirán dulces y mistela y, al finalizar, habrá una velada amenizada por el grupo La Deriva en la plaza de la iglesia.

El domingo, a las 8 horas, tendrá lugar la tradicional 'despertà' acompañada por la charanga de la Unión Musical de Petrés, un poco más tarde, a las 10.45 horas, se realizará la recogida de los festeros por la Banda Unión Musical de Petrés. A continuación, a las 11.30 horas se celebrará la solemne misa de la Fiesta de Gracia de la Purísima de Petrés, oficiada por el párroco Mosén Marc Forner y cantada por el coro de la Unión Musical de Petrés. Al finalizar, se disparará una traca corrida. Durante la celebración se bendecirán las medallas de plata de la Purísima que portarán los festeros y el sacerdote durante la procesión.

Cierre de las fiestas y agradecimiento por parte de los festeros

Las celebraciones continuarán por la tarde, a las 20.15 horas, tendrá lugar la recogida de los festeros por la Banda Unión Musical de Petrés y, a las 21 horas, se celebrará la procesión en honor a la patrona, la Purísima de Petrés. Para poner el broche final a las fiestas, se disparará un castillo de fuegos artificiales en el lugar de costumbre, la antigua carretera vieja de Morvedre, a cargo de la pirotecnia Vulcano.

Para finalizar, los festeros han querido agradecer al consistorio y a la parroquia toda la ayuda prestada durante el año, sin olvidarse de la colaboración de los vecinos y vecinas que han hecho posible la realización de estas celebraciones.