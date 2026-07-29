Aires nuevos en la fiesta de los patronos de Sagunt

La fiesta de los Santos Abdón y Senén, Patronos de Sagunt, llegará este año con algunas novedades después de que la cofradía que la organiza haya visto renovada su junta directiva.

Como principal novedad, la misa mayor prevista para el próximo 30 de julio pasa a celebrarse por la tarde, a las 19 horas, un gesto con el que se quiere favorecer la participación de cofrades y vecinos. No faltará tampoco la procesión y la tradicional subasta de cestas de fruta que llevan en ella las personas ataviadas con el traje regional.

La cofradía impulsará, además, una nueva vía de comunicación con la creación de una cuenta oficial de Instagram. Este nuevo canal permitirá difundir la actividad de la entidad, informar sobre sus celebraciones y mantener un contacto más directo.

Nueva junta directiva

La programación de la festividad coincide con una nueva etapa para la Cofradía presidida por Gonzalo Escrig Molina, con Patrick Salvador Peris de vicepresidente, Paula Gómez Landaluce de secretaria, Álvaro Peris Gaspar de tesorero y con María Rochina Monzó, Raúl Mor Sánchez, Pepe Pellicer Ancos, Salvador Moros Sánchez e Immel Más Sesé como vocales.

Esta directiva fue nombrada durante una junta general en la que también se aprobaron los nuevos estatutos después de actualizarlos y adaptarlos a los requisitos del Arzobispado de València, "reforzando el marco organizativo de la entidad y su compromiso con la conservación y promoción de la devoción a los Santos Abdón y Senén", según explican.

Procesión de los Santos Patronos de Sagunt Abdón y Senén. / Daniel Tortajada

El nuevo equipo asume el compromiso de "trabajar al servicio de la cofradía, de sus cofrades y del culto y la devoción a los Santos Patronos de Sagunt, promoviendo la participación de sus miembros y la colaboración con la parroquia", según explican.

Nueva imagen corporativa

Con la incorporación de la nueva directiva, también se ha preparado una nueva imagen de la Cofradía. La renovación incluye un rediseño del logotipo, con una línea más moderna y minimalista, especialmente pensada para su uso en soportes digitales y en los nuevos canales de comunicación de la entidad.

Asimismo, el rediseño incluye una nueva medalla, creada al no disponer del anterior diseño. Con estas novedades, la cofradía actualiza su identidad visual manteniendo intacta la tradición, la devoción y el vínculo histórico de Sagunt con sus Santos Patronos.