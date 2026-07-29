Canet acompaña con multas y más personal su lucha contra el aumento de la basura en verano

Canet d’en Berenguer sigue avanzando en su lucha contra la basura. Con la llegada de la temporada de verano, el municipio afronta un gran desafío con la recogida de basura, al poder multiplicar hasta por cuatro en momentos concretos el número de habitantes. Por este motivo, el Ayuntamiento de Canet, desde esta semana, ha reforzado el servicio de recogida de contenedores de basura, ya que se llenan más a menudo, lo que obliga a los camiones a ir a descargar más veces cada jornada.

Al respecto, el alcalde de la localidad, Pere Antoni, recuerda que "no solo se trata de que el ayuntamiento refuerce cuanto sea necesario para mantener limpio Canet, y más en estas fechas, sino que también es necesario la concienciación de los vecinos y vecinas. Cuando vemos bolsas de basura fuera del contenedor o muebles junto a un contenedor, es porque alguien no está cumpliendo con las ordenanzas”.

Ampliación de plantilla

Desde esta semana hasta finales del próximo mes de septiembre, la plantilla de operarios dedicada a la gestión de los residuos que producen los visitantes y los vecinos y vecinas pasa de cuatro a siete trabajadores. En concreto, tras dos reuniones con Acciona (concesionaria del servicio), se ha acordado añadir un conductor y dos operarios a la plantilla ya existente, que se centrarán sobre todo en la recogida de las bolsas de basura fuera de los contenedores.

Estas medidas se suman al refuerzo en el horario del ecoparque que, hasta finales de septiembre, estará operativo miércoles y jueves (antes solo abría un día), de 9 a 14 horas y de 15 a 17 horas, en la calle Sangre y Arena (junto al parque Blasco Ibáñez). Además, como es habitual, el tercer domingo de cada mes estará ubicado en la plaza del ayuntamiento.

Vaciado de contendores. / Ayuntamiento de Canet

Por otra parte, el consistorio ha suspendido el servicio de recogida de aceites de uso doméstico por el cierre de la empresa que tenía la concesión para su recogida en los puntos señalados. Mientras vuelva a salir a licitación el servicio, estos residuos deberán depositarse en el ecoparque.

Campañas de concienciación y multas hasta 750 euros

Por todo esto, desde el ayuntamiento lanzan campañas periódicas de concienciación (la última, en junio) y se han instalado carteles en todos los contenedores explicando correctamente su uso. Se ha llegado incluso a colocar letreros en las papeleras recordando que ahí no se pueden depositar las bolsas de basura.

Miguel Ángel Albero, concejal de Medio Ambiente, recuerda que cada día se reciben entre 30 y 40 llamadas diarias para el servicio gratuito de recogida a domicilio de enseres, así que “cuando un vecino o una vecina vea un mueble en la calle junto a un contenedor es que alguien no está haciendo lo que toca”. Albero recuerda que la Policía Local ha recibido instrucciones para sancionar a los infractores, con unas multas que pueden llegar hasta los 750 euros.

Además, apuntan desde la concejalía, que las bolsas de basura depositadas fuera de los contenedores (y sin respetar el horario de recogida) suponen un riesgo para la salud pública pues facilitan la proliferación de plagas (roedores, cucarachas, moscas) que pueden transmitir enfermedades. Además, la descomposición de los restos orgánicos emite malos olores y bioaerosoles tóxicos que agravan problemas respiratorios y asma, junto con riesgos de infecciones por contacto directo.