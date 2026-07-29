Canet calienta motores para agosto con una veintena de actividades gratuitas

Canet prepara un mes de agosto repleto de actividades gratuitas, con el fin de pasar el último mes del verano de la mejor manera posible. La protagonista será la música, que estará acompañada de un tango que dará el pistoletazo de inicio al programa y de un espacio reservado para el cine, que ofrecerá diferentes tipos de oferta desde la mítica comedia 'Sopa de ganso', de los Hermanos Marx, hasta la última versión de 'Superman'.

Los actos comenzarán este sábado con la actuación de Cecilia Pekarek y Txua, que ofrecerán el espectáculo 'Tango entre naranjos' en la plaza de los Pescadores. En la misma línea, el sábado 8, en el parque Blasco Ibáñez, la valenciana Amparo Chust ofrecerá un concierto en el que el jazz será el protagonista. El viernes 14, también en Blasco Ibáñez, será el turno de la salsa y el latin jazz de la mano de Manel Chust & El Bohío.

Conciertos y bailes

Además, el viernes 21, Lourdes Trujillo, en el mismo lugar, se presentará 'Historia de un amor': el bolero y sus pasiones. Por último, el sábado 22, en la plaza de los Pescadores, acogerá el concierto 'Con dos coplas de más'. Todas las citas comenzarán a las 23 horas.

Una de las películas que serán representadas en el evento. / Ayuntamiento de Canet

Para los que quieran algo más bailable, Nodoyunas hará un repaso de lo mejor del pop y el rock el viernes 7 en la plaza de los Pescadores (23 horas), mientras que el jueves 28, en el parque Blasco Ibáñez y a la misma hora, tendrá lugar el concierto tributo de Manolos Plateados. Entre uno y otro, el sábado 15, se subirá al escenario a medianoche de la plaza de los Pescadores la Orquesta Contrabanda con motivo de los actos de la Virgen de la Asunción.

Cine de verano para todas las edades

El séptimo arte también tendrá un papel destacado en la oferta cultural de agosto en Canet. En la playa, junto a la posta sanitaria, los martes a las 22 horas podrán verse la comedia monstruosa 'Sketch' (Seth Worley, 2024); la divertidísima 'Tipos malos 2' (Pierre Perifel y JP Sans, 2025); las aventuras del perro detective 'Policán' (Peter Hastings, 2024); y la coproducción de Pixar y Disney 'Elio' (Adrián Molina, Madeline Sharafian y Domee Shi). Además, el lunes 10 de agosto, se proyectará la película de aventuras histórica 'La luz de Aisha' (Shadi Adib, 2025).

Por lo que respecta al cine de verano, en la Casa de los Llano, cada jueves a partir del día 6 de agosto, se han programado 'Gràcies per la propina' (Francesc Bellmunt, 1997), la adaptación de la novela autobiográfica de Ferran Torrent; 'Superman' (James Gunn, 2025), la última incursión en la gran pantalla del Hombre de Acero; 'Sopa de ganso' (Leo McCarey, 1933), la obra maestra de los Hermanos Marx; y, para terminar, la cinta de animación 'Robot salvaje' (Chris Sanders, 2024). Las proyecciones comenzarán a las 22 horas.

Para los más pequeños, la agenda incluye dos obras infantiles a cargo de La Tourné Teatro: '¿Quién teme al lobo feroz?' y 'La fantástica fábrica de chocolate', inspirada en el clásico de Roald Dahl. Las representaciones tendrán lugar los domingos 9 y 23, respectivamente, en la plaza de los Pescadores, a partir de las 20.30 horas.

Por último, cabe recordar que todos los domingos, a las 22 horas, habrá actuación del dúo musical Paradise (los días 2 y 9, en la plaza de los Pescadores; y 16 y 23, en la plaza Félix Rodríguez de la Fuente). Además de bailar al ritmo de la música en vivo, habrá mesas y sillas para organizar una cena de sobaquillo.