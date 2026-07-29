El eclipse solar consigue su primer llenazo en Sagunt

'Territorio Eclipse' consiguió un lleno absoluto en la Casa Municipal de Cultura de Port de Sagunt. Se trataba de una charla divulgativa sobre historia, ciencia y emoción del eclipse. La actividad fue organizada por la concejalía de Ciencia, Innovación y Universidad, dentro de la programación especial con motivo de este histórico fenómeno que podrá contemplarse el 12 de agosto.

El salón de actos, a pesar de tener una capacidad para 425 personas, se quedó pequeño ante la enorme expectación que este acontecimiento único ha despertado entre la ciudadanía. La conferencia fue impartida por Isabel Cordero y Avelino Vicente, miembros de la Asociación por la Divulgación Científica Sapiencia, quienes acercaron al público la ciencia que hay detrás de un eclipse solar.

El público como principal protagonista

Los participantes de la asociación explicaron cómo se produce este fenómeno astronómico, su importancia histórica para el avance del conocimiento científico y numerosas curiosidades y datos que despertaron un gran interés entre las personas asistentes. El público fue uno de los principales protagonistas, con numerosos niños y niñas que aprovecharon el turno de preguntas para resolver sus dudas y conocer más sobre este extraordinario fenómeno astronómico.

El encargado de inaugurar y presentar el acto fue el concejal de Ciencia, Innovación y Universidad, Toni Iborra, quien agradeció a la Asociación Sapiencia su colaboración con el ayuntamiento para impulsar iniciativas de promoción y divulgación científica. Asimismo, mostró su satisfacción por la extraordinaria respuesta del público: "Ver este salón completamente lleno demuestra el enorme interés que la ciencia despierta entre la ciudadanía y nos anima a seguir trabajando en esta línea. Gracias a todas las personas asistentes por respaldar con su presencia una apuesta decidida por acercar el conocimiento científico a la sociedad".

Imagen archivo de un eclispse. / Levante-EMV

Durante su intervención, Iborra recordó que la concejalía de Ciencia, Innovación y Universidad creada en el presente mandato municipal, nace con el objetivo de poner en valor el trabajo que realizan las y los profesionales que se dedican a la investigación y a las diferentes ramas científicas, destacando la importancia de que la ciencia contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, impulsar unos mejores servicios públicos y favorecer el desarrollo del tejido empresarial. "En muchas de nuestras empresas hay una importante base de conocimiento y aplicación científica que forma parte de su actividad diaria y que debemos reconocer y visibilizar", subrayó.

Evento especial para disfrutar del eclipse

Antes del acto, las personas asistentes recibieron gafas homologadas para la observación segura del eclipse, además de recomendaciones y consejos para contemplarlo en las mejores condiciones posibles y, sobre todo, con todas las garantías de seguridad necesarias para protegerse durante la observación del fenómeno.

La programación continuará en los próximos días con la instalación de una exposición científica sobre el eclipse en el Pantalán de Port de Sagunt, donde la ciudadanía podrá descubrir más detalles sobre este extraordinario fenómeno astronómico.

Para concluir, el próximo 12 de agosto se celebrará un evento especial para conmemorar y disfrutar colectivamente de un acontecimiento histórico que convertirá a Sagunt en uno de los lugares privilegiados para la observación del eclipse total de sol.