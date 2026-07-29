La Fundación Bancaja en Sagunt tiene nueva presidenta

La comisión delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt inicia una nueva etapa con el nombramiento de la arquitecta Belén Genovés Casquete como presidenta. La designación fue aprobada a principios de semana por unanimidad por el patronato y ratificada posteriormente durante la sesión constituyente celebrada en la sede de la entidad, en València, donde los nuevos miembros aceptaron oficialmente sus cargos.

Con este nombramiento, Belén Genovés pasa además a ejercer como vicepresidenta del patronato de la Fundación Bancaja, reforzando su papel dentro del órgano de gobierno de la institución.

Nueva composición de la comisión

Junto a Genovés, se incorporan a la comisión delegada Aurelio Gómez Cadenas, que ejercerá como secretario, y Ana Cerezuela Reverte y José Caballer Mateu, que desempeñarán las funciones de vocales.

Belén Genovés. / Fundación Bancaja Sagunto

La comisión delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt tiene como misión impulsar la actividad cultural y social de la entidad en el Camp de Morvedre. Entre sus funciones destaca la promoción de iniciativas dirigidas a la conservación del patrimonio, la organización de exposiciones en la Casa Capellà Pallarés y la Sala de Exposiciones Glorieta, así como el apoyo al talento y a proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de la comarca.

Con la renovación de este órgano de gobierno, la Fundación Bancaja da continuidad a su labor en Sagunt y el Camp de Morvedre, donde desarrolla una programación estable de actividades culturales, expositivas y sociales.