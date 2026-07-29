La Fundación Bancaja en Sagunt tiene nueva presidenta
La designación fue aprobada por unanimidad por el patronato de la institución
La comisión delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt inicia una nueva etapa con el nombramiento de la arquitecta Belén Genovés Casquete como presidenta. La designación fue aprobada a principios de semana por unanimidad por el patronato y ratificada posteriormente durante la sesión constituyente celebrada en la sede de la entidad, en València, donde los nuevos miembros aceptaron oficialmente sus cargos.
Con este nombramiento, Belén Genovés pasa además a ejercer como vicepresidenta del patronato de la Fundación Bancaja, reforzando su papel dentro del órgano de gobierno de la institución.
Nueva composición de la comisión
Junto a Genovés, se incorporan a la comisión delegada Aurelio Gómez Cadenas, que ejercerá como secretario, y Ana Cerezuela Reverte y José Caballer Mateu, que desempeñarán las funciones de vocales.
La comisión delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt tiene como misión impulsar la actividad cultural y social de la entidad en el Camp de Morvedre. Entre sus funciones destaca la promoción de iniciativas dirigidas a la conservación del patrimonio, la organización de exposiciones en la Casa Capellà Pallarés y la Sala de Exposiciones Glorieta, así como el apoyo al talento y a proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de la comarca.
Con la renovación de este órgano de gobierno, la Fundación Bancaja da continuidad a su labor en Sagunt y el Camp de Morvedre, donde desarrolla una programación estable de actividades culturales, expositivas y sociales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Susto en Ciutat Vella de Sagunt tras el paseo de tres jabalíes por los tejados de barrio
- Las nuevas medidas de seguridad limitan los incidentes en las fiestas de Sagunt
- Una explosión en la central de ciclo combinado de Sagunt hace saltar las alarmas
- El temor al fuego crece en los pueblos de Morvedre bañados por la Calderona
- Arranque multitudinario y accidentado de las fiestas de Sagunt
- Un incendio forestal activa a los servicios de emergencia en Benifairó de les Valls
- Un incendio en el Port de Sagunt moviliza a bomberos y medios aéreos
- Sagunt lleva hasta el Supremo una demanda de 1.238,37 euros..., y la gana