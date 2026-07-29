Polémica por las cartas de pago del Pla de Barris de Sagunt

El pago que debe efectuar el vecindario de Baladre para financiar parte de las obras de mejora del barrio se ha visto salpicado por la polémica política. El grupo municipal de Vox ha denunciado que el ayuntamiento no está aplicando la solución que se aprobó en el último pleno para proteger a las personas cumplidoras frente a las morosas. Según su concejal José Tomás Serrano, "el consistorio ha comenzado a girar los recibos correspondientes al Pla de Barris a nombre de las comunidades de propietarios".

El edil considera este hecho "especialmente grave", porque la moción aprobada "pretendía evitar, precisamente, que los cumplidores tuvieran que soportar los impagos e intereses" de quienes no hagan frente a estas obligaciones. En la práctica, añade Serrano, "las comunidades de propietarios se encuentran con el mismo problema: deben pagar la totalidad del recibo con fondos propios, anticipando las cantidades de los morosos".

Avalistas

De esta forma, "son utilizadas como avalistas, lo que obliga a comunidades humildes a utilizar sus fondos de reserva o dejar de atender los gastos ordinarios", añade el concejal de Vox. Hasta la implantación "inmediata" del sistema aprobado en pleno, el edil exige que "se suspendan los recibos ya girados y se garantice que los cumplidores no tendrán que hacer frente a anticipos, intereses o recargos provocados por los morosos".

José Tomás Serrano durante una intervención en el pleno. / Daniel Tortajada

Frente a estas palabras, el concejal de Hacienda, Toni Iborra, ha querido aclarar que "el procedimiento que se aprobó en el pleno, a través de un ruego -que es la catalogación que otorga el secretario municipal a la mayoría de mociones plenarias- se aplicaría en caso de impagos, pero todavía no estamos ahí. Por ahora se han pasado las cartas de pago en voluntaria hasta finales de agosto y luego ya sería el momento de atender las incidencias".

Recaudación

Sobre el acuerdo plenario, el edil precisa que, "desde un punto de vista político, vemos con buenos ojos esa solución, pero es una cuestión de recaudación que se adoptará en función de criterios técnicos y jurídicos".

Procedimiento viable

Más allá de estas explicaciones, desde Vox insisten en que "no tiene sentido que el pleno adopte un acuerdo y que, inmediatamente después, el ayuntamiento continúe como si aquella votación no hubiera existido". Serrano añade que "la propuesta no pretendía perdonar ninguna deuda, sino establecer un procedimiento jurídicamente viable para reclamar directamente al propietario incumplidor. El gobierno asumió el compromiso de encontrar una solución y ahora debe cumplirlo. Los vecinos de Baladre no necesitan más reuniones ni promesas, sino que se ejecute lo aprobado".