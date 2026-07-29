Sagunt da un impulso a su controvertida red de alquiler asequible de viviendas privadas

La Xarxa Lloguer Assequible anunciada hace unos meses por el gobierno de Sagunt inicia ahora su recorrido administrativo con la redacción de las bases que regularán el programa. Entre críticas desde la oposición, especialmente del PP, la Oficina Municipal de Vivienda ha abierto el procedimiento de consulta pública para recabar opiniones en torno al marco normativo que se le dará a esta iniciativa. El objetivo es dar seguridad a los propietarios de residencias vacías para que se animen a ofrecer sus inmuebles en alquiler.

Con las sugerencias recogidas durante las próximas semanas en el correo electrónico oficinahabitatge@aytosagunto.es, las directrices marcadas por el ayuntamiento se limitan a señalar las cuestiones que pretende abordar, como la escasa oferta de vivienda asequible, la optimización del parque existente y la respuesta a las dificultades de acceso a soluciones residenciales dignas.

Desde el gobierno local se considera que las bases reguladoras "son necesarias y oportunas como instrumento que facilite la colaboración entre el ayuntamiento y las personas propietarias de viviendas, promoviendo su incorporación al mercado del alquiler asequible, mediante una gestión que ofrezca seguridad jurídica, garantías y acompañamiento".

Función social

Justifica la conveniencia de este programa en el cumplimiento de la ley por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, que otorga una serie de atribuciones a favor de las administraciones locales, que desde el consistorio se quieren asumir "para solucionar la problemática actual".

Núcleo del Port de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

La concejala de Vivienda y Servicios Sociales, Núria Carbó, reconoce en palabras a Levante-EMV que "la Xarxa Lloguer busca dar respuesta a una necesidad real, facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible. Queremos animar a todos los propietarios que tienen viviendas vacías a ponerlas en el mercado con todas las garantías, generando confianza tanto a propietarios como a inquilinos, porque entre todos podemos hacer que más familias tengan acceso a un hogar".

Ayudas

Otro de las asuntos que abordarán estas bases reguladoras, según precisan fuentes municipales, será la concesión de ayudas destinadas a financiar determinados gastos que comporta la formalización del contrato de arrendamiento.

Pero más allá de estos detalles, desde el PP se pone el foco en que "lo que se presentó hace meses como una solución para la vivienda, en realidad es ahora cuando se piden ideas para las bases del programa, mediante una consulta pública", según apunta Sara Cañada. Con la precisión de que "siempre estudiaremos cualquier iniciativa destinada a facilitar el acceso a la vivienda", la concejala ve confirmadas las dudas surgidas "desde el primer momento" al constatarse que "las reglas que deben hacer posible su funcionamiento no están definidas".

Preguntas

Estas incógnitas hicieran incluso que los populares presentaran una moción plenaria para la paralización de la iniciativa, que fue rechazada por el gobierno local. Cañada también recuerda que, "cuando se hizo el anuncio público, formulamos numerosas preguntas sobre aspectos técnicos, jurídicos y administrativos del programa, como la cobertura en caso de impagos, la asistencia jurídica a los propietarios, los protocolos ante conflictos, la gestión de las fianzas, los criterios de acceso a las viviendas o los recursos humanos destinados. A día de hoy, estamos sin respuestas".

Sin expediente

Después de que hace unas semanas reclamara el expediente de la iniciativa, que "nos respondieron que no existía", ahora "volveremos a solicitar la documentación y presentaremos nuestras propuestas, con el objetivo de contribuir a que la futura Xarxa Lloguer Assequible cuente con unas bases sólidas, ofrezca garantías y pueda convertirse en una herramienta realmente útil para mejorar el acceso a la vivienda en la ciudad".